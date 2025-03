Nyt galleri vil bringe mere kunst til Dragør

Cherry Rao har den schweizisk-tyske kunstner Laura Thereisa Köhler som sin første kunstner i Kyst Gallery. Foto: Tim Panduro.

Dragørs galleriverden har fået sig en ny og ambitiøs tilføjelse på Kongevejen.

Her er Cherry Rao i fuld gang med at gøre klar til åbningen af Kyst Gallery Kyst senere på måneden.

På de hvide vægge i lokalerne, der tidligere husede børnetøjsforretningen Karl & Kalinka, kaster malerier og tryk af den schweizisk-tyske kunstner Laura Theresia Köhler farver ud i rummet. Det er første gang, at kunstneren bliver præsenteret i Danmark, fortæller den nyslåede galleriejer Cherry Rao, der har som et af sine mål at præsentere ny kunst i Dragør.

»Jeg vil meget gerne vise internationale kunstnere, der er på vej frem. Hen over det næste år er min plan at have 12 udstillinger, der hver skal have et unikt tema,« siger hun.

»Laura Theresia Köhler har jeg valgt, fordi hendes værker er fulde af glæde, de udstråler varme og positiv energi. Jeg er blevet fanget af, hvordan hendes arbejde kombinerer friheden i motivvalget med en utrolig kontrol over håndværket. Det er et møde mellem det levende og glædesfulde og det disciplinerede og kontrollerede. Jeg forelskede mig i værkerne med det samme, jeg så dem,« fortæller hun.

Cherry Rao stammer fra Hongkong, men bor i dag i Dragør med sin mand og deres ni måneder gamle datter.

Bopælen giver hende en ekstra dimension til Laura Theresia Köhlers malerier, der har en strålende sol som et gennemgående element.

»Hjemmefra er jeg vant til solen, men her i Danmark er den pludselig blevet meget vigtig. Selvom der kun er få graders varme, strømmer folk ud, når den skinner. Sådan er jeg også blevet,« siger Cherry Rao.

Kunst hele livet

Kunst fylder meget i Cherry Raos liv. Hun har en bachelor i kunst fra Hongkongs universitet og arbejder fuldtid for en kunstner fra Hongkong. Galleriet er således en sideforretning for hende.

Rollen som galleriejer er en gammel drøm, der nu er gået i opfyldelse. Tilgangen er lidt anderledes. I stedet for at tage kunstnere i kommission opkøber hun værkerne for at sælge dem videre. Det er ikke en billig tilgang, men hun ønsker at vise kunstnerne, at der er tale om fuld dedikation til deres værker fra hendes side.

»Jeg er ikke så forrretningsminded, men jeg har sat et budget og et tidsrum til at få det til at fungere. Det er vigtigt for mig at vise min datter, at man kan gøre noget for at få prøvet sine drømme af,« siger hun og tilføjer, at hun ikke køber dyre tasker og andre designerting.

»I stedet køber jeg kunst.«

Galleriets navn virker oplagt. »Kyst« giver god mening i en havneby, men der er mere til navnet end blot placeringen nær vandet.

»I zenfilosofien taler man om at nå den anden kyst. Når man er der, har man opnået en oplysning eller fuld indsigt. Livet er fuldt af turbulens, det er som at navigere et hav, og kysten repræsenterer fred, klarhed og indsigt. For mig ligger den indsigt i litteratur og i billedkunsten. Derfor har jeg valgt navnet,« siger hun og tilføjer, at galleriets logo er en kalligraferet udgave af tegnet for kyst.

Ambitionen er ikke kun at præsentere ny kunst, men at skabe en grobund for, at byens samlede kunstliv udvikler sig.

»Jeg håber at de internationale kunstnere vil tilføre den lokale kunstscene endnu mere energi. Min drøm er at samarbejde med lokalsamfundet for at få flere kunstelskere til forskellige aktiviteter i Dragør. Jeg vil også meget gerne lave talks for lokale skolebørn, der kan møde kunstnere og andre fra kunstverdenen.«



Kyst Gallery åbner for offentligheden lørdag den 15. marts klokken 16. Alle er velkomne til at deltage i åbningen – og i øvrigt også til at besøge galleriet sidenhen for at opleve Laura Theresia Köhler, fortæller Cherry K. Rao.