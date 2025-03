Stribevis af anlægsregnskaber godkendes 

Regnskaber

De seks sager viser bredden af større renoveringer.



Samlet set godkendes der anlægsregnskaber for 22.931.916 kroner eksklusiv moms.



Anlægsregnskabet for Dragør Skole

Nyt tag for perioden den 1. januar 2020 til den 31. december 2022. Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 2.491.903 kroner eksklusiv moms.



Anlægsregnskabet for Dragør Skole

Udskiftning af vinduer for perioden den 1. januar 2020 til den 31. december 2022. Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 3.094.210 kroner eksklusiv moms.



Anlægsregnskabet for »Genopretning af bygninger 2021«

For perioden den 1. januar 2021 til den 31. december 2022, som blandt andet omfatter: lovliggørelse af elinstallationer; vedligeholdelse af hegn, facader, trapper og ramper; udskiftning af vinduer samt vedligeholdelse af eksisterende; skimmelsanering af Elisenborg; renovering af lokalarkivet; ombygning af udhæng på cykelskure på Nordstrandskolen; hejsevæg på Nordstrandskolen. Anlægsregnskabet udviser samlede anlægsudgifter på 5.438.786 kroner eksklusiv moms.



Anlægsregnskabet for »Genopretning af bygninger 2022«

For perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2023, som blandt andet omfatter: etablering af nyt grupperum og toilet i Hollænderhuset; faldunderlag ved rutsjebaner på Nordstrandskolen; renovering af facader på musikskolen og brandstationen; udskiftning af vinduer på Nordstrandskolen. Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 4.194.591 kroner eksklusiv moms.



Anlægsregnskabet for »Genopretning af Enggården 2021«

For perioden den 1. januar 2021 til den 31. december 2021. 4.701.671 kroner eksklusiv moms. Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af taget samt renovering af førstesalen på Daghjemmet.



Anlægsregnskabet for »Genopretning af Kommandørboligen 2022«

For perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2023. 3.010.755 kroner eksklusiv moms. Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af varme- og brugsvandsinstallationer samt renovering af faldstammer i Kommandørboligen.