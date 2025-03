Dragør Bibliotek topper listen: Største stigning i udlån per borger

Dragør Bibliotek har haft landets største vækst i bogudlån per borger og den næsthøjeste samlede udlånsstigning.

Dragør Bibliotek har udlånt markant flere bøger i 2024 end i 2023. Pressefoto: Mikal Schlosser.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Dragør Bibliotek har haft landets største stigning i udlån af fysiske bøger per borger fra 2023 til 2024.

Samlet steg udlånet med 13 procent, hvilket kun overgås af Københavns Kommune.

Udlånsstigning trods udfordringer

Danmarks Statistik opgør hvert år udlånstallene for landets folkebiblioteker, og 2024 var et år med vækst i hele landet.

Dragør Bibliotek havde den højeste procentvise stigning i udlån per borger med en vækst på 11,7 procent.

I absolutte tal lånte hver borger i Dragør 5,3 bøger i 2024, hvilket er over landsgennemsnittet på 5,1 bøger per borger.

Bibliotekets udlån steg også med 13 procent, hvilket var den næsthøjeste stigning i landet – kun overgået af Københavns Kommunes biblioteker, hvor udlånet steg 14,7 procent.

»Det skal fejres«

Biblioteksleder Pernille Sonne glæder sig over tallene:

»Jeg er enormt glad for, at vi topper listen for stigning i udlån. Det er virkelig stort, når man er et af landets mindste biblioteker. Stigningen skal godt nok ses på baggrund af, at vi havde lukket en del af 2023 på grund af omflytning efter lukningen af filialen i Hollænderhallen, men det er alligevel imponerende.«

Hun fremhæver bibliotekets medarbejdere:

»Jeg er så stolt af mine medarbejderes gode arbejde. Dragørs borgere har taget biblioteket på Vestgrønningen til sig, og folk i Dragør kan stadigvæk godt lide at læse. Det er fantastisk. Jeg bliver jo nok nødt til at give kage på biblioteket, for det her skal da fejres.«

Fokus på læselyst

Pia Munch, biblioteksassistent på Dragør Bibliotek, mener, at bibliotekets tilgang har spillet en vigtig rolle i succesen:

»Vi arbejder med værtsskab. Det betyder, at vi aktivt sætter borgerne i centrum i stedet for bøgerne. Det er en anden måde at arbejde på, end man gjorde på bibliotekerne før i tiden. Det er dejligt at se, at vores indsats virker.«

Pia Kragskov, der er tillidsrepræsentant for bibliotikarerne, understreger også medarbejdernes betydning:

»Det voksende udlånstal viser, at biblioteket gør en forskel. Mine kolleger går hver dag på arbejde for at levere en høj service til Dragør. Det kan vi med rette være stolte af.«

Dragør Bibliotek fortsætter arbejdet med at fremme læselyst, især blandt børn, og planlægger flere arrangementer i løbet af 2025.

»Vi glæder os til at formidle gode bøger og sprede læseglæde til alle borgere i Dragør Kommune,« lyder det fra biblioteket.