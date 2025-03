Vi har modtaget:

Hangaren – det nye kulturmødested

Allerede fra den 1. januar 2026 begynder etableringen af Dragørs nye kulturelle samlingssted Hangaren, hvor vi borgere kan mødes omkring nye bogudgivelser, spændende foredrag, udstillinger, standup, børneteater og små intimkoncerter.

Lyder ovenstående som en dejlig drøm?

Ja, men det er det også. Det er Blåt Dragørs drøm. En drøm om et kulturelt samlingssted for alle borgere i Dragør; børn og unge, familier og seniorer. Om man er gangbesværet eller handicappet, det betyder intet, for der er elevator, toiletter og god adgang for alle – uanset om du ligger i barnevogn eller sidder i kørestol. Der er endda rigeligt med parkeringspladser lige ude foran.

Hangaren på Halvvejen

Hollænderhallen på Halvvejen, som startede sin »karriere« som hangar for tyske fly under Anden Verdenskrig, og som sidenhen er blevet til sportshal og fint udbygget med en dejlig svømmehal, bliver også det nye kulturelle samlingssted for kulturelle aktiviteter, står det til Blåt Dragør.

Den tidligere biblioteksfilial i Hollænderhallen genåbnes straks i det nye år som en hangar for mange forskelligartede kulturelle aktiviteter.

Vi mødes i Hangaren

Det vil fremover være et centralt mødested, når vi skal høre en forfatter tale om sin nye bogudgivelse, når vi skal se en lokal kunstner udstille, se standup i vores egen Hangar Comedy Club, høre musikskolen optræde, se børneteater, høre interessante foredrag, opleve bevægende intimkoncerter eller blot sidde og fordybe os i en ny bog, avis eller tidsskrift i et roligt og inspirerende miljø.

I Pakhuset – Nykøbing Sjællands kulturelle mødested – er der et læseområde, hvor man også kan købe en god kop kaffe eller te og hygge sig.

Det kunne vi også have glæde af, for eksempel imens familiemedlemmer dyrker sport, eller efter man selv har været aktiv. Måske har man også bare lyst til at komme lidt ud af sin egen bolig og være et rart sted med andre mennesker – ligeledes med et behov for kultur og samvær. Et sted, hvor vi alle kan være, og vi alle har adgang til.

Jamen, er vi ikke fattige?

Jo, det ville Elon Musk nok påstå. Men vi har over 140 millioner kroner i fælleskassen, og forvaltningens prognoser viser, at pengene de kommende år vil strømme ind – primært på grund af de stærkt stigende skatteindtægter.

Så nej, vi er bestemt ikke fattige, og vi har bestemt råd til at sætte nøglen i døren og åbne den.

Faktisk vil det kræve meget få ressourcer at åbne døren til et stort, dejligt lokale, som de nuværende politikere har ladet stå gabende tomt i årevis.

Så faciliteterne og økonomien er til stede – men er den politisk vilje også?

Desværre ikke hos alle. Venstre og Det Konservative Folkeparti har fuldstændig afvist at genåbne biblioteket i Hollænderhallen.

Men for Blåt Dragør handler det ikke blot om at genskabe fortiden, men om at tilføre noget nyt og noget mere.

Vi kan sagtens have de nyeste og mest populære udgivelser stående side om side med et attraktivt læse- og studieområde med mulighed for at købe lidt til ganen. Og med muligheden for selv at lukke sig ind er vi ikke begrænset af andet end hele hallens åbningstider – fra morgen til sen aften.

Desuden vil der med Hangarens udvidede funktioner også være mulighed for en indtjening ved at leje sig ind, hvis man for eksempel har en teatervirksomhed eller arrangerer små koncerter, standup med videre.

Så tilbage til spørgsmålet: Er vi fattige?

Ja, vi er ved at blive fattige på kultur i vores ellers helt unikke, historiske by. Men sådan behøver det ikke at blive ved med at være …

Til januar begynder vi!

Når Blåt Dragør stiller op til kommunalvalget den 18. november i år, er det for at skabe en højere kvalitet i vores lokalsamfund og for at give os borgere flere frie valgmuligheder – herunder at kunne vælge imellem en masse forskellige kulturtilbud.

En stemme på Blåt Dragør er en stemme på flere kulturtilbud og på, at Hangaren som kulturelt mødested påbegyndes allerede fra januar 2026, og at dette indskrives i den kommende konstitueringsaftale.

Vi har alt, der skal til, så det er blot et spørgsmål, om der er en vilje til at opprioritere kulturen og til at gøre denne drøm til virkelighed.

Blåt Dragør har ideen, og vi har viljen – så er det i hvert fald på plads, når man som vælger skal sætte sit kryds.

Med venlig hilsen

Kim Dupont

Formand

www.blåtdragør.dk