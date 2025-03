Lufthavnen deler PFAS-målinger på hjemmeside

PFAS bliver blandt andet samlet op i et anlæg for enden af Hovedgaden i Store Magleby, tæt på udløbet til Hovedgrøften. Foto: Tim Panduro.

Fremover kan alle interesserede finde prøveresultater, der viser Københavns Lufthavns effektivitet i forhold til oprensning af PFAS fra det vand, der afledes fra lufthavnen.

Lufthavnen kæmper med forurening med de såkaldte evighedskemikalier, som tidligere var en del af brandskummet, der blev brugt af lufthavnens redningsberedskab.

Det har siden vist sig at have forskellige helbredsskadelige effekter og ført til store forureninger. Blandt andet er vandværket i Store Magleby blevet lukket på grund af PFAS i grundvandet, ligesom Hovedgrøften, der strækker sig fra Store Magleby til Søvang, også er ramt af forurening.

Netop ved Hovedgrøften har lufthavnen et af tre anlæg til opsamling af PFAS, og prøveresultaterne er blandt dem, der kan ses på lufthavnens hjemmeside.

»Vi vil gerne være åbne om vores miljøpåvirkninger, også når det gælder oprydningen efter PFAS. Dragør Kommune efterspurgte data fra vores renseanlæg, og det fik os til at gribe anledningen til at lægge prøveresultaterne på cph.dk – så alle kan få indblik i, hvordan vores renseanlæg fungerer,« siger Sille Juhl Prang, der er chef for miljø og compliance i Københavns Lufthavn.

»Resultaterne viser, at vi i de fleste tilfælde fjerner over 99 procent af PFAS-koncentrationen fra vandet, der løber igennem vores renseanlæg. Det er i vores øjne meget tilfredsstillende, og vi ser frem til at styrke indsatsen med endnu et anlæg til næste år,« siger Sille Juhl Prang.

Tallene kan findes på www.cph.dk/om-cph/baeredygtighed/miljopaavirkninger/vand-og-jord