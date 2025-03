Uenighed om Krudthus-salg

Hvordan Krudthus 2 skal bruges, har ført til mange diskussioner i kommunalbestyrelsen – og nu er der uenighed igen. Et flertal uden om Det Konservative Folkeparti foreslår, at Krudthuset skal genudbydes.

Hvem der må købe Krudthus 2, er endnu ikke afgjort. Arkivfoto: TorbenStender.

Skal Krudthus 2 sælges til den, der vil betale mest for det? Eller til en, hvor politikerne kommer til at have indflydelse på formålet? Det kan Dragør-politikerne ikke helt blive enige om.

Krudthus 2 har været i udbud i nogle måneder, men et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Sydamagerlisten har i Økonomiudvalget netop foreslået og fået vedtaget, at udbuddet skal annulleres, og at man i stedet går i et nyt udbud, hvor pris, anvendelse og arkitektur vægtes. Det vil betyde, at politikerne får mere indflydelse på, hvordan Krudthuset skal bruges.

Det Konservative Folkeparti havde foreslået, at udvalget skulle sælge til højestbydende, men det stemte både Socialdemokratiet, liste T, Sydamagerlisten og Venstre imod.

Til gengæld stemte Socialdemokratiet, Venstre og Sydamagerlisten så for deres eget forslag om at lave et nyt udbud. Sagen går nu videre til kommunalbestyrelsen.