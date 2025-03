Vi har modtaget:

Bedre forhold for ryttere og heste

Vi skal op på hesten og sikre en bedre infrastruktur for det ridende folk.

På det sidste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget havde Socialdemokratiet stillet et medlemsforslag, der omhandlede ridestier.

Formålet var at få opprioriteret ridestierne fra at være trampestier til igen at få status som ridestier og dermed blive vedligeholdt, så de kan bruges som ridestier igen.

Samtidig ønsker vi at få undersøgt, om der findes andre steder i Dragør, hvor nye ridestier kan anlægges uden større omkostninger, for at skabe en bedre sammenhæng på stierne.

Dragør er jo en kommune med mange heste, så hvis vi politikere kan gøre noget for at få nogle af de mange heste væk fra vejene for at undgå nogle farlige situationer, ville meget være nået.

Vi er glade for, at det var et enig udvalg, der kunne bakke op om Socialdemokratiets forslag, og vi ser frem til god og saglig debat til fordel for de mange ryttere og heste i Dragør.

Med venlig hilsen

Ole H. Hansen (A)

Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget