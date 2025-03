Fokus på en virksomhed:

Det skal være sådan lidt huleagtigt

Maj-Britt Lyhne Haslund overtog Papirgrossistens Udsalg på havnen sidste sommer. Hun har ikke fortrudt det et sekund, selvom hun måtte skrinlægge sine planer om at strømline butikken. Det duer ikke at forandre på hyggen og hulestemningen.

Ens hylder var, hvad det blev til, da Maj-Britt Lyhne Haslund overtog Papirgrossistens Udsalg. Hun havde en plan for rene linjer, men fandt ud af, at hyggen og den huleagtige stemning måtte bevares. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Der er langt fra de rene, skarpe linjer og det stramme design, Maj-Britt Lyhne Haslund arbejdede med i mange år i et møbelfirma, og så til den huleagtige, fyldte og farverige butik, hun nu har overtaget på Dragør Havn.

Der er i øvrigt også langt fra den hvide fysioterapeutklinik oppe under et tag på Østerbro, hvor hun har arbejdet de sidste 10 år. Her var udsigten fra tagvinduet blå himmel eller grå skyer. Nu ser hun i stedet ud over havet, havnelivet og både i alle farver og størrelser.

Men her – cirka et halvt år efter at hun blev ejer af Papirgrossistens Udsalg og Euro Design Copenhagen – har hun bestemt ikke fortrudt sit valg.

»Jeg havde lyst til at prøve at have fod under eget bord. Samtidig passede det her sted så godt til mig, fordi jeg ikke havde lyst til at starte helt fra scratch. Her var der noget, som kørte og fungerede, og som jeg havde lyst til at køre videre,« fortæller Maj-Britt Lyhne Haslund.

Folk kommer, fordi det er anderledes

Der er koldt i den lille, røde træbygning i dag. Pivkoldt er her faktisk hele vinteren, mens der ofte er gloende hedt om sommeren. Sådan er det med gamle bygninger. Men det piller ikke et sekund ved hyggen i den særprægede butik med fire forskellige rum, der er bundet sammen af en lang gang og en hel masse kringelkroge.

»Da jeg overtog, havde jeg en hel masse ideer til, hvordan der skulle laves om. Der skulle være meget mere strømlinet. Jeg overvejede endda at rive vægge ned og komme af med den lange, smalle gang, hvor folk kan have svært ved at komme forbi hinanden i vinterfrakker. Men så fandt jeg ud af, at det kan jeg simpelthen ikke. Folk kommer her jo netop, fordi her er anderledes og hyggeligt. Det skal være sådan lidt huleagtigt. Men ens hylder på væggene, det skulle jeg altså have. Jeg skal jo også selv kunne være i det,« griner Maj-Britt Lyhne Haslund.

Beslutningen lå ikke langt væk

Den huleagtige fornemmelse har hun også altid selv holdt af. Lige siden Gerhard Rehling og Kjeld Dahl, som har drevet engrossalg i godt 40 år, åbnede selve butikken på Færgevej for ti år siden – og særligt de seneste par år, hvor hun har hjulpet til i butikken i weekenderne.

Så da Gerhard og Kjeld spurgte hende, om hun ville overtage, lå beslutningen ikke langt væk. Selvfølgelig skulle der lige regnes lidt og tænkes lidt, men hun følte sig klar, og tanken om, at hun kunne bytte en lille times køretur ind gennem København hver morgen ud med otte minutter fra hjemmet i Dragør og ned på havnen, skubbede også på. Ligesom hun godt kunne lide ideen om at arbejde i sit eget lokalmiljø.

»Så jeg tænkte: Nu gør jeg altså det her. Der har jo været supermeget at lære, fordi jeg ikke har stået for alle de her ting før. Men min idé har fra begyndelsen været, at det første år er et fjumreår, så det er ok at komme til at bestille for meget af en vare hjem, eller at et eller andet flopper. Hvis vi bare kan holde skindet på næsen, så bliver det kun bedre herfra. Og foreløbig synes jeg faktisk, at det går meget godt,« forklarer Maj-Britt Lyhne Haslund.

Engrosdelen fylder mest

Det er engrosdelen, som fylder det meste af omsætningen. Kjeld og Gerhard havde agenturet på to engelske serier, der omfatter alt fra æsker, kort og notesblokke til drikkedunke og puder og på italiensk gavepapir. Begge dele har Maj-Britt Lyhne Haslund kunnet overtage eneretten til at sælge i Danmark.

»Det er jo helt nyt for mig, alt det her. Men det er meget spændende. Der er en stor messe i Birmingham hvert år, hvor man får de nye produkter fra de engelske firmaer præsenteret, og så er der en i Frankfurt, hvor italienerne kommer med deres nye varer. Sidste år var jeg afsted sammen med Kjeld og Gerhard, så jeg kunne blive præsenteret, og de ligesom kunne sige god for, at jeg gerne måtte overtage. Så det er jeg glad for at kunne føre videre,« forklarer Maj-Britt Lyhne Haslund.

Varer fra disse mærker sælger hun videre til boghandler og papirvarebutikker i hele Danmark, og så har hun selv et lille udvalg i butikken. Hun er meget opmærksom på, at hun ikke vil konkurrere med dem, hun sælger til.

»Vi skal i høj grad være en butik med basisvarerne inden for papir, penne, blyanter og kort. Penol. Posca-tusser. Hvad jeg derudover køber hjem, skal jo være det der ekstra, så man kan købe små gaver. Og det er da sjovt at følge med i, hvad man kan få – og ikke mindst, hvad der sælger,« siger Maj-Britt Lyhne Haslund.

Nyt rum til børn

Selvom hun ikke vil lave de store forandringer i butikken – meget skal som sagt være, som det altid har været – så har hun blandt andet flyttet en væg og fået udvidet rummet med børneting, så man kan gå rundt om en lille ø derinde, og så er der malebøger, klistermærker, pruttepuder og enhjørninger langs væggene.

»Det er faktisk ikke, fordi vi har fået så mange flere varer, men nu bliver de præsenteret på en anden måde, og børn og deres forældre kan bedre komme rundt herinde. Det glæder jeg mig til at vise frem, når sæsonen starter,« lyder det fra Maj-Britt Lyhne Haslund.

Butikken har været lukket i januar efter det hektiske julesalg. Men allerede fra februar er der åbent igen hver fredag, lørdag og søndag. Det betyder, at hun ikke har mange fridage, når hverdagene går med at køre rundt til forhandlere, og weekenderne går med at stå i butikken. Men hun nyder kundekontakten og får i øvrigt god hjælp fra veninden Christina og 18-årige Asta, der også er fra Dragør, som hun har ansat.

»Jeg er så imponeret over dem. Altså Christina kender jeg jo og ved, hvad hun kan, men at se sådan en ung pige, der bare tager initiativ. Det er fantastisk, og det betyder, at jeg måske kan holde en dag fri i weekenden. Det, synes jeg også, må være okay,« griner Maj-Britt Lyhne Haslund.

Et nyt og større rum, hvor man kan komme rundt, har børneafdelingen udviklet sig til. Maj-Britt Lyhne Haslund glæder sig til at se børn gå rundt og se på udvalget, der egentlig ikke er blevet meget større, men bare har fået bedre plads. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Imponeret over lokal støtte

Der er ingen tvivl om, at der er flest gæster i butikken, når vejret er godt. I storm og regn er der ikke mange, der kommer forbi havnen. Men selvom man skulle tro, at placeringen på Færgevej kunne være lidt afsides, så giver den store p-plads mange fordele. Og de mange busfulde turister og de sejlende gæster kommer jo også forbi netop her.

»Jeg har da overvejet, om vi lå lidt for langt fra det hele. Men at man kan parkere lige ved siden af, betyder faktisk meget. Og vi har kunder i butikken langvejsfra, der kommer igen og igen. Mest af alt er jeg imponeret over, hvor meget de lokale støtter os. Der er ligesom en indstilling til, at man starter her, hvis man mangler noget inden for papir og kontorartikler. Hvis de så spørger efter blækpatroner eller sådan noget, må vi skuffe dem. Men jeg synes, at det er så dejligt, at de kommer her, inden de søger videre. Ofte kan det jo også give os inspiration til, hvad vi ellers skulle have i vores varelager,« forklarer Maj-Britt Lyhne Haslund og fortsætter:

»Der er også mange af de lokale, der er gode til at tage gæster med. Det vidner jo om, at de godt kan lide stedet. Det gør mig glad.«

Så når man beder Maj-Britt Lyhne Haslund om at sætte ord på sine drømme for butikken, mener hun faktisk, at hun har de fleste i hånden allerede.

»Hvis det bare bliver ved med at køre, som det kører nu, så tror jeg, at jeg er glad. Altså vi vil da altid gerne have endnu flere kunder i butikken, men det er vejrafhængigt, og sådan er det. Og hvis folk bliver ved med at føle, at det her er stedet at finde papirvarer, kontorartikler og smågaver, så er jeg faktisk tilfreds,« siger hun med et stort smil.

Fokus skal altid være på papir, kort og basiskontorartikler – men Maj-Britt Lyhne Haslund prøver derudover også at skabe et lille udvalg af de engelske serier, hun har agenturet på, som også indeholder puder, termokopper og tasker. Derudover satser hun på et stort udvalg af forskellige smågaver, så der er noget for sanserne at gå på opdagelse i. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Om Maj-Britt Lyhne Haslund • Ejer af Papirgrossistens Udsalg og Euro Design Copenhagen på Færgevej i Dragør.



• Bor i Dragør med sin mand – har to voksne børn på 22 og 28 år.



• Arbejdede i mange år som sælger Interstudio (som hendes mand var medejer af), der solgte designermøbler.



• Arbejdede som sekretær i en fysioterapeutklinik på Østerbro i 10 år, inden hun overtog Papirgrossisten.