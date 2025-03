Snart ekspolitiker: Man må udvikle for at bevare

Ebbe Kyrø stiller ikke op til kommunalvalget 2025, selvom han har gjort det de foregående fire kommunalvalg. Han er dog hverken træt af politik eller tom for ord eller mål. Han vil bare gerne også have tid til noget andet.

Ebbe Kyrø genopstiller ikke til kommunalvalget 2025, men han siger ikke farvel til politik. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Når nye ansigter stiller op til kommunalpolitik, spørger vi dem altid, hvorfor de gør det. Særligt hvis de bliver valgt ind, er deres motiver og mål selvfølgelig interessante.

Det er lidt sjældnere, at vi husker at spørge dem, der går ud af kommunalpolitik, hvorfor de har taget den beslutning. Men det har Dragør Nyt i denne uge talt med Ebbe Kyrø om.

Ebbe Kyrø har stillet op til fire kommunalvalg i træk for liste T og sad i kommunalbestyrelsen i to valgperioder fra 2014 til 2021. Men nu har han valgt ikke at deltage i valgkampen op til kommunalvalget i 2025.

Han understreger, at han slet ikke har været i tvivl om sin beslutning. Men da vi møder ham i hans lyse rækkehus med udsigt over den kyststrækning, han har brugt rigtig mange politiske kræfter på, får man ikke ligefrem indtrykket af en, der er blevet træt af politik. Eller en, som ikke længere har meninger og visioner. Tværtimod. Så det er i hvert fald ikke derfor, han har valgt ikke at genopstille.

»Der er jo rigtig mange andre ting i livet. Vi elsker at sejle, og det vil jeg gerne gøre noget mere. Og så har jeg også børn og seks børnebørn, som fylder mere, og som jeg gerne vil være mere nærværende overfor. For det er tidskrævende at være i kommunalpolitik. Ofte stod jeg op klokken syv og var hjemme igen klokken 23,« forklarer Ebbe Kyrø om sin beslutning.

Elsker diskussionerne

Det er de mange frivillige timer, man skal lægge i det politiske arbejde, han ikke vil savne. De mange lange møder, som ofte finder sted om aftenen. Og han forstår godt, hvorfor der ikke er flere børnefamilier repræsenteret i kommunalpolitik. For det kræver tid og fokus at gøre en forskel i politik – og den tid og fokus går selvfølgelig fra noget andet.

Ebbe Kyrø fortryder dog ikke et sekund af de timer, han har brugt på udvalgsmøder og i kommunalbestyrelsen eller til gruppemøder i liste T, hvor han i øvrigt fortsætter som ivrigt og diskussionslystent medlem af bestyrelsen. Ligeledes vil han fortsat være aktiv i Dragør Bevaringsnævn, Historisk Arkivs Brugerråd og medinitiativtager til den årlige Dragør Bevaringsdag.

Hans interesse for historie og bybevaring er tæt forbundet med hans passion for politik. I begge sammenhænge er hans mantra, at man må udvikle for at bevare.

Og han kan lide at være med, hvor det sker. At gøre en forskel. Selvom han ikke blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2021, har han fortsat også haft sin gang i byrådssalen fra tid til anden, når der har været brug for en suppleant.

»Når jeg kommer som suppleant, siger jeg altid, at jeg ikke vil sige noget. Jeg skal bare være der. Men så ender det jo altid med, at jeg siger noget alligevel. Jeg kan ikke lade være,« siger Ebbe Kyrø med et smil.

For han elsker diskussionerne. Så længe de foregår i en god tone, mener han, det er spændende at være uenige. Også i liste T er de ofte uenige og kan diskutere ting til langt ud på aftenen.

»Derfor kan det også være så frustrerende, når man endelig er nået til enighed og kommer med en – synes man selv – rigtig god og gennemarbejdet løsning. Og så bliver det stemt ned af konstitueringsflertallet, der fortsætter med det, de havde planlagt. Så kan det nok godt tolkes som surhed fra liste Ts side. Men det er bare, fordi vi brænder så meget for det,« lyder det fra Ebbe Kyrø, mens han læner sig ivrigt frem i sofaen.

Oplevede polarisering udefra – og indefra

Uanset diskussionerne mener han, at stemningen i kommunalbestyrelsen generelt er god. Selv oplever han i hvert fald at kunne tale med alle.

Det var noget andet, da han flyttede til Dragør for 20 år siden. Her stod han udefra og så på det, han kalder en politisk polarisering.

»Det var meget mærkeligt at være vidne til. Jeg så liste T blive udskammet, selvom de få år forinden havde siddet med ni ud af 15 mandater. Det kørte jo meget på økonomien, og at liste T ikke var ansvarlige. Men det var jo samtidig med, at it-boblen bristede. Og at hænge liste T op på verdensøkonomien syntes jeg var noget voldsomt,« fortæller Ebbe Kyrø.

Trods skræmmebilledet fandt han hurtigt ud af, at han bedst kunne identificere sig med netop liste T.

»Ved det første kommunalvalg, efter at jeg var flyttet hertil, stemte jeg landspolitisk. Men det gik op for mig, at landspolitiske værdier simpelthen ikke passer ind i kommunalpolitik. Det synes jeg stadig ikke. Og da jeg læste de forskellige partiprogrammer igennem, kunne jeg se mig selv bedst i liste T. Der var et gennemarbejdet grundlag, jeg kunne bakke op om,« siger Ebbe Kyrø.

Han blev ikke valgt ind, den første gang han stillede op. Men i 2013 lykkedes det så. Polariseringen var dog også til at tage og føle på, når man så det hele indefra.

»Det var en meget speciel start, fordi Peter Læssøe stod til at få borgmesterposten, og så sprang Venstre fra, og så blev det Eik (Dahl Bidstrup fra Venstre, red.). Og så sad man der med en borgmester uden erfaring fra kommunalpolitik og en konstituering, som vi stod udenfor, og som jo prioriterede de emner, der skulle behandles,« siger Ebbe Kyrø.

Han husker det, som om de første fire år i kommunalbestyrelsen handlede om at diskutere detaljer som havfrueskulpturer på havnen eller parkeringspladser i den gamle bydel. Han oplevede, at der manglede et politisk lederskab, som kunne prioritere de store frem for de små opgaver.

En iværksætter, der vil fremad

Ebbe Kyrø lægger ikke skjul på, at han generelt synes, det er træls at sidde i opposition. Han er en iværksætter. Med en kandidatuddannelse i dansk, film- og medievidenskab i bagagen har han i regi af sin kommunikationsvirksomhed Nexus Kommunikation startet det ene projekt op efter det andet, lavet masser af radio- og tv-projekter for DR, undervist i kommunikation og digitale medier på blandt andet RUC og stået for større it-projekter i det offentlige. I dag arbejder han mest med arbejdsmarkeds- og kulturformidling.

Ønsket om hele tiden at få ting til at ske kan godt crashe med at sidde i opposition. Så når man spørger ham, om han ville genopstille, hvis liste T havde haft et siddende flertal i kommunalbestyrelsen, som de har haft tidligere, er han ikke afvisende. For der er meget, han stadig kunne have lyst til at gennemføre. Hvis han og liste T bestemte, skulle kystsikringen ikke være et statsligt, men et kommunalt projekt. Man skulle ud over stepperne med de delprojekter, han selv har været med til at sætte i gang og få konkretiseret.

Han mener, at med de penge, Realdania og staten har skudt i projektet, vil det være en overkommelig sag at hente de sidste penge i kommunekassen. Som sin partifælle Peter Læssøe mener han ikke, kommunen skal blive ved med at spare op. Han vil have pengene ud og leve til fordel for kommunens borgere.

Vigtigste fingeraftryk: Svømmehallen

Men nu sidder liste T altså ikke ved magten. Og Ebbe Kyrø vil ikke satse alt på et valg og så ende med at sidde i opposition igen. Så nej. Ingen tvivl. Beslutningen er truffet.

Derfor ser han også tilbage med glæde på de ting, han synes, han har sat et tydeligt fingeraftryk på. For efter de første startvanskeligheder og mange interne kampe i kommunalbestyrelsen synes han, at det kørte langt bedre fra 2017 og fremefter. Og han er glad for at føle, at han i stort og småt har kunnet være med til at gøre en forskel – i forhold til alt fra udarbejdelse af projektet for kystsikringen til større og bedre legepladser ved byens institutioner.

Skal han vælge én ting ud, er det dog nok svømmehallen i Hollænderhallen, han er mest stolt af.

»Vi var mange, der gik og ønskede os en svømmehal. Men der var ligesom vedtaget en sandhed om, at det ville koste 100 millioner kroner at bygge en, og at det havde vi ikke pengene til. Men så tog jeg og min kone ned til Stevnsbadet, som Stevns Kommune lige havde fået bygget. Vi svømmede en tur, tog billeder, og jeg fik kontakt til forvaltningen, fik tegninger og projektbeskrivelser og fandt ud af, at de havde fået lavet svømmehallen for 59 millioner kroner,« forklarer Ebbe Kyrø.

Med konkrete tegninger, billeder og erfaringer fra en anden kommune var det nemmere at få resten af kommunalbestyrelsen med på idéen. Og kommunen fik lavet et omvendt udbud, hvor man bad entreprenører komme med bud på, hvor meget svømmehal de kunne bygge for 65 millioner kroner.

»Der kom jo flere gode bud, og vi kunne prækvalificere tre firmaer. Og så var vi i gang. Vi endte kun med en lille overskridelse på budgettet på grund af en nedgravet olietank, vi ikke havde forudset. Men vi endte med en virkelig dejlig svømmehal for 71 millioner kroner. Det er jeg stolt af at have været med til,« siger Ebbe Kyrø om svømmehallen, der blev indviet i 2019.

Vær åben for dialogen på tværs

Han kommer som sagt fortsat til at være politisk aktiv i liste T, selvom han ikke stiller op til kommunalvalget.

Han vil i stedet fokusere på arbejdet internt i liste T – og så selvfølgelig familien, båden og hans civile arbejde som selvstændig. Ja, og så alle de andre nævn og initiativer, han er en del af.

Egentlig synes han, at det er svært at skulle give råd videre til de nye, der stiller op. Enhver må finde sin vej, og det handler også om temperament. Men en ting forekommer ham alligevel at være det vigtigste.

»Man skal være åben for at snakke på kryds og tværs. Både med borgerne og med de andre partier. Det er jo den måde, politik dannes på, og man finder de bedste lokale løsninger,« konkluderer han.