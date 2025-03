800 kilometer på Caminoen

Bjarne Bentzen deler sine oplevelser fra den berømte pilgrimsrute.

Bjarne Bentzen fortæller om sine oplevelser på Caminoen. Privatfoto.

Bjarne Bentzen besøger Dragør Rotary Klub torsdag den 20. marts for at dele sin oplevelse med at gå den berømte Camino.

Caminoen er et netværk af pilgrimsruter, der strækker sig over den iberiske halvø og fører vandrere til Santiago de Compostela, hvor apostlen Jakob siges at være begravet.

Hvert år tiltrækker ruten millioner af pilgrimme fra hele verden, der søger både fysisk udfordring og personlig refleksion.

At gå Caminoen adskiller sig fra andre vandreture ved de særlige fællesskaber, der opstår på herbergerne undervejs, og den dybe historiske og kulturelle arv, som ruten repræsenterer.

Bjarne Bentzen vil tage deltagerne med på en rejse gennem sine oplevelser på den 800 kilometer lange vandring.

Arrangementet finder sted på Dragør Strandhotel, og gæster med interesse for Caminoen og Rotary er velkomne. Deltagere skal selv betale for middagen under mødet.

Tilmelding til Rotary Dragør er påkrævet.