Altaner godkendt i Søvang

Seks lejligheder kan udstyres med altaner i Søvang, har kommunalbestyrelsen vedtaget.

Beboerne i seks lejligheder på Søvej i Søvang kan få altaner til deres boliger. Det har kommunalbestyrelsen afgjort, efter at et lokalplansforslag har været i høring, uden at der kom høringssvar fra folk i nabolaget.

To af boligerne har allerede fået altaner, der altså er blevet lovliggjorte nu.