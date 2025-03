Vi har modtaget:

En ualmindelig svær situation

Kære Kenneth

Der er to store sager, der bekymrer.

Dragør står i en ualmindelig svær situation med hensyn til to vigtige områder: fjernvarme og kystsikring. Du kan gøre en forskel ved at udpege retningen for mulige løsninger.

Fjernvarme

Klima- og energiministerens seneste udmelding om, at gassen ikke nødvendigvis udfases i 2035, forstærker især mange ældre husejeres modvilje mod at tilslutte sig fjernvarme. De frygter ikke at få glæde af systemet i deres levetid.

Det kræver en god portion idealisme at tilslutte sig fjernvarme for at sikre kommende generationers behov.

Selvom fjernvarme er et sikkert og stabilt varmesystem, der kan anvende mange energikilder og lagre varmen til forbrug, er det usikkert, om der kan opnås en tilslutning på 65 procent inden den 1. juni.

Jeg vil opfordre dig til nu, også på baggrund af ministerens udmelding, klart at tilkendegive over for borgerne – især de ældre – at det er nu eller aldrig med fjernvarme i Dragør.

Kystsikring

Kystsikring er det mest indgribende og betydningsfulde anlæg i Dragørs historie.

Placeringen af de første diger tæt langs kysten vil binde kommende generationer til nødvendig videreudbygning tæt op ad bebyggelsen i måske flere hundrede år fremover. Også her er der et spørgsmål om, hvor langsigtet man bør tænke.

Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til at afvente statens endelige udmelding om kystsikring af Københavnsområdet, så der foreligger et fuldstændigt grundlag for Dragørs beslutning.

Med venlig hilsen

Jan Engell

Magstræde 4