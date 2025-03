Nyt lysanlæg giver mulighed for vintertennis

Hvis byggetilladelsen går igennem, kan tennisbanerne fremover også bruges i vintersæsonen.

Tennisspillerne i Dragør får formentlig mulighed for at udvide sæsonen med et nyt lysanlæg. Foto: TorbenStender.

Et nyt lysanlæg skal både give mulighed for at udvide udendørssæsonen til vinterhalvåret og for at spille i længere tid om sommeren. Forvaltningen i Dragør Kommune har netop godkendt, at lysanlægget bliver sat op. Det består af fire master til to af de i alt 13 tennisbaner, og det placeres ved dagplejens legestue på Engvej 22.

I forbindelse med tilladelsen er der stillet vilkår om, hvornår lyset må være tændt, og hvor kraftigt lyset må være.

Før lysanlægget kan tages endeligt i brug, skal der give byggetilladelse. I den anledning vil ansøgningen om tilladelsen blive sendt i høring. Høringssvarene vil indgå i den endelige behandling af sagen.