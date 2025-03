To biler i sammenstød i Store Magleby-kryds

Krydset Søndergade/Søndre Kinkelgade lagde asfalt til et trafikuheld med materielle skader søndag eftermiddag.

Den ene BMW var havnet midt i krydset og måtte bugseres væk af autohjælpen. Foto: Tim Panduro.

To BMW’er var søndag eftermiddag involveret i et sammenstød i krydset Søndre Kinkelgade/Søndergade i Store Magleby. Sammenstødet medførte ifølge politi på stedet ingen skader på personer, men var kraftigt nok til, at specielt den ene af bilerne blev temmelig medtaget – blandt andet blev bilens airbags udløst.

Ifølge politipatruljen på stedet lød alarmen omkring klokken 15.20 – kort efter klokken 16 var autohjælpen havde autohjælpen fjernet den ene havarerede bil, og politiet havde forladt stedet. Krydset var kortvarigt spærret i forbindelse med oprydningen.

Den ene BMW fik ret svære skader ved uheldet. Foto: Tim Panduro.