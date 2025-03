Dragør har få langtidsledige

Blot 10,8 procent af Dragørs ledige tilhører kategorien langtidsledig. Det placerer Dragør som den kommune i Region Hovedstaden, der har færrest langtidsledige.

Der er ganske få langtidsledige i Dragør. Arkivfoto: Thomas Mose.

Kun få mennesker går uden arbejde i længere tid ad gangen. Det viser en opgørelse af andelen af langtidsledige blandt dem, der ikke er i arbejde, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget.

Opgørelsen viser, at 10,8 procent – eller 14 personer – af Dragørs ledige havner i kategorien, som defineres ved, at man er ledig ved opgørelsestidspunktet og har været ledig i mindst 80 procent af tiden de foregående 12 måneder.

Det placerer Dragør som den kommune i Region Hovedstaden med færrest langtidsledige. Tårnby er nærmeste »konkurrent« med 10,9 procent langtidsledige. De to kommuner har fælles forvaltning på området, fordi Tårnby tager sig af det daglige område som et led af det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby.

I den modsatte ende finder man Ishøj, Vallensbæk og Gentofte, der alle har mere end 20 procent langtidsledige af det samlede antal ledige.



Nicolaj Bertel Riber (A), der er formand for Social-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget i Dragør Kommune, er glad for, at Dragør placerer sig med et lavt antal langtidsledige.

»Det er glædeligt, at Dragør ligger flot og har mere end halveret langtidsledigheden siden 2019. Det kan skyldes flere ting; dels vores befolkningssammensætning, dels de indsatser, man kan få støtte til hos sin a-kasse og hos Jobcenter Tårnby og Dragør, men også at vi for eksempel har lufthavnen med mange jobmuligheder lige i baghaven,« siger han.