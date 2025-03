Forvaltningen kan godkende rørføring på Vierdiget

Striden om aircondition på Vierdiget har fået tilføjet et ekstra kapitel.

Formelt står striden om den sorte kabelboks på væggen mellem altanen og vinduet. Men reelt handler det om retten til aircondition i de meget tætte og derfor meget varme huse. Foto: Tim Panduro.

Sagen om de omstridte rør på Vierdiget har nu fået en ekstra krølle.

Et knebent flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget har besluttet, at kommunens forvaltning kan godkende rørføringen hos de beboere i rækkehusbebyggelsen, som har søgt om tilladelse til at trække rør til airconditionanlæg på facaderne.

Rørføringen – og de airconditionanlæg, som de er forbundet med – har skabt uenighed blandt beboerne på Vierdiget, hvor nogle har fået godkendt installation af udendørs airconditionenheder. Den tætte bebyggelse gør nemlig svært at slippe overskudsvarmen.

Selve rørføringen til anlæggene kræver dog en særskilt dispensation fra lokalplanen, hvilket fik fire beboere efter en kommunalbestyrelsesgodkendelse i januar – til trods for modstand fra den lokale grundejerforening.

Et flertal i grundejerforeningen har tidligere afvist aircondition, blandt andet på grund af støjgener, selvom anlæggene er godkendt efter de gældende støjregler. Men da grundejerforeningens afvisning ikke er tinglyst, fungerer den kun som en henstilling og ikke som en juridisk bindende regel.

Venstres medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Helle Barth, der også er udvalgsformand, havde indstillet, at forvaltningen skulle bemyndiges til at behandle de ansøgninger, der foreligger på Vierdiget om vedrørende opsætning af udvendig rørføring på facader til aircondition. Det drejer sig alene om de nuværende ansøgninger og ikke eventuelle fremtidige ansøgninger, hvis grundejerforeningen senere vedtager et forbud mod airconditionenheder.

Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte for forslaget, der trods nej-stemmer fra Socialdemokratiet, liste T og Sydamagerlisten blev stemt igennem med det smallest mulige flertal.