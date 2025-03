Otte caféer får lov til udeservering

Årets udeservering er faldet på plads – en enkelt restaurant må vige pladsen for en parkeringsplads.

Caféer og restauranter skal søge om ret til udeservering hvert år. Foto: HAS.

Når foråret nærmer sig, rykker caféer og restauranter også borde ud i solen. I Dragør kræver det dog en særlig tilladelse, hvis man vil have udeservering på Neels Torv, Badstuevælen og Nordre Væl – og den tilladelse skal man søge om hvert år.

I år er der kommet otte ansøgninger, og de er netop blevet godkendt til at kunne servere udendørs frem til uge 44.

På Neels Torv er det Den Gamle Bager, Rajissimo og Café Hallöy, der skal deles om pladsen. Café Hallöy får den ene halvdel, mens de to andre skal dele om den anden del.

Ud for Kongevejen får Vaffelbageren lov til at servere – men med et kommunalt krav om, at der skal være adgang til de offentlige bænke og om nødvendigt dele arealet med en eventuel ny nabobutik.

For RE Cucina bliver udeserveringen en noget mere begrænset affære end vanligt. Tanken er nemlig, at der skal laves en parkeringsplads til erstatning for dem, der forsvinder, når der laves cykelbaner på Vestgrønningen. Derfor skal den italienske restaurant indskrænke sin udeservering på hjørnet.

Lagkagehuset har derudover fået tilladelse til udeservering på Badstuevælen, mens Café Blink og Dragør Strandhotel har fået tilladelse til udeservering på henholdsvis Kongevejen samt fortorvsarealet ud fra facaden og fortovsarealet på Strandlinien ud fra facaden.

Nej til fem års tilladelser

Udeserveringen skal godkendes af Klima-, By- og Erhvervsudvalget hvert år. Sydamagerlisten havde stillet forslag om, at der fremover skal gives tilladelser for fem år ad gangen – men det forslag blev skudt ned af samtlige andre partier i udvalget.

»Hvis der kommer en ny café, skal den også have mulighed for at søge om udeservering, og den fleksibilitet vil ikke være der, hvis ikke man skal søge hvert år,« siger udvalgsformand Helle Barth, der på vegne af Venstre stemte imod.