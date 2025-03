Dragør kommer til at mangle plejeboliger

Antallet af ældre i Dragør stiger, og kommunen vil mangle plejeboliger i fremtiden. Politikerne drøfter forskellige løsninger.

Omsorgscenteret Enggården. Arkivfoto: Thomas Mose.

Dragør Kommune står over for en fremtidig mangel på plejeboliger. Ifølge en analyse fra konsulenthuset Komponent vil der i 2036 mangle 22 plejeboliger i kommunen.

Stigningen i antallet af ældre borgere betyder, at flere vil få behov for en plejebolig, end der er til rådighed i dag. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på deres møde tirsdag den 4. marts forskellige muligheder for at løse problemet.

Flere mulige løsninger

Administrationen har fremlagt seks muligheder, der kan sikre, at kommunen kan leve op til plejeboliggarantien, der kræver, at en borger får tilbudt en plejebolig inden for to måneder.

En af de mest oplagte løsninger er at bygge nye plejeboliger på Enggården. Tidligere tegninger har vist, at der kan opføres enten otte eller 14 nye boliger på grunden – men det er ikke nok til at dække det fremtidige behov. Samtidig er det tvivlsomt, om der kan bygges inden for de økonomiske rammer.

En anden mulighed er at indgå en fast samarbejdsaftale med en anden kommune, hvor Dragør kan leje ledige plejeboliger. Foreløbige undersøgelser viser dog, at ingen af nabokommunerne i Sundhedsråd Syd-Vest har kapacitet eller interesse i et sådant samarbejde.

Hvis denne model skal afprøves, skal kommunen søge bredere i andre kommuner.

Der blev også drøftet, om Dragør Kommune i højere grad skal hjælpe borgere med at benytte deres fritvalgsret til at søge plejebolig i en anden kommune. Det kan reducere presset på Dragørs egne boliger, men vil samtidig betyde, at kommunen ikke nødvendigvis kan garantere en plejebolig til borgere, der ønsker at blive i nærområdet.

Fokus på teknologi

Brug af velfærdsteknologi blev også nævnt som en mulighed. Teknologiske løsninger kan understøtte, at ældre borgere bliver længere i eget hjem og dermed udsætter behovet for en plejebolig. Det kan dog kræve nye investeringer, da ældreområdet i forvejen er økonomisk presset.

Endelig blev det nævnt, at kommunen ejer tre grunde, hvor der muligvis kan opføres nye plejeboliger. Denne løsning vil dog kræve yderligere undersøgelser og betydelige investeringer.

Udvalget drøftede de forskellige scenarier, men der blev ikke truffet nogen beslutning.

Sagen sendes nu videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til, hvordan Dragør Kommune bedst håndterer den kommende mangel på plejeboliger.