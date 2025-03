Flertal afviser analyse af behov for erhvervsområde

Et stort flertal afviste forslag fra liste T om analyse vedrørende Erhvervsområde Nord – det er et privat område, lyder begrundelsen fra udvalgsformand.

Markerne mellem Ryvej og Nordre Dragørvej er en del af det åbne landskab, der adskiller de to bydannelser Store Magleby og Drag­ør. Der er her, erhvervsområdet kan komme til at ligge. Arkivfoto: TorbenStender.

Der kommer ingen analyse af behovet for Erhvervsområde Nord – i hvert fald ikke fra Dragør Kommune.

Det blev endnu engang slået fast, efter at et stort flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget afviste et forslag fra liste T om kommunens forvaltning skulle igangsætte en analyse af, om der er behov for at udbygge området ved Nordre Dragørvej til et Erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse to og tre. De to miljøklasser er dem, kommunalpolitikerne i forvejen har besluttet kan få tilladelse til at slå sig ned i området, hvis det bliver en realitet.

Liste T stillede forslaget, efter at Tårnby Kommune har vedtaget en lokalplan, der åbner for et nyt erhvervsområde i nabokommunen på et areal, der er næsten dobbelt stå stort som det, der er udpeget i Dragør.

Derfor vil lokallisten gerne have afklaret, om virksomheder i de to lave miljøklasser overhovedet har lyst til at slå sig ned i Dragør.

Der har ikke tidligere været politisk flertal for at lave behovsanalyser – og det er der fortsat ikke, viser afstemningen i udvalget, hvor liste T kun fik støtte af Sydamagerlisten i ønsket om en analyse. De øvrige partier – Konservative, Socialdemokratiet og Venstre stemte imod.

»De udpegede områder er private områder, som skal sælges. Vi har sat hjørneflag, der markerer, hvad der kan og ikke kan være på grunden, men ansvaret for at finde ud af, om der er behov, ligger hos dem, der ejer matriklerne,« siger Helle Barth, der er formand for udvalget, hvor hun repræsenterer Venstre.

»Venstre ser gerne, at der bliver erhvervsudviklet på området, men hvilke typer virksomheder der skal være, kan vi først vurdere, når matrikelejerne kommer med konkrete spørgsmål,« siger hun.