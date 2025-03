Kulturpenge skal kun uddeles to gange årligt

Gospel, biograf, museum og revy er nogle af de områder, der er blevet tilgodeset i kommunens kultur- og eventpulje i denne omgang. Fra næste år uddeles der kun penge to gange om året mod de tre gange årligt, man har gjort hidtil.

Dragør Gospel har fået 7.000 kroner, Amager Revyen 5.000 kroner, Dragør Biografforening 15.000 kroner, Dragør Kunstfestival 10.000 kroner og Dragør Museumsforening 30.000 kroner. Sådan blev pengene i den første runde af årets kultur- og eventpulje uddelt.

Det betyder blandt andet, at flere gospelkoncerter, en filmvisning på havnen, Dragør Kunstfestival og Skipperbyens Dag får en vitaminindsprøjtning. Puljen er netop også sat i søen for at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige aktiviteter, der skal give en bred gruppe borgere mulighed for kulturelle oplevelser af høj kvalitet.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede – samtidig med fordelingen af midler – at der fra 2026 kun skal uddeles midler to gange om året med ansøgningsfrist den 1. marts og den 1. august.