Vind billetter til Amager Revyen med Dragør Nyt

Årets udgave af Amager Revyen bærer titlen »Et råb om håb« – og i helt nye om­givelser på Markmandsgade 11, København S, er der premiere torsdag den 27. marts. Igen i år kan Drag­ør Nyts læsere her vinde billetter – og denne gang måske endda med en lækker revybuffet som opvarmning.

I 2025, som bliver Amager Revyens sjette sæson, er man flyttet fra den intime scene på Teater Play til nye, større omgivelser i selskabslokalerne på Markmandsgade 11, København S.

Underholdning med bid

Årets revy har fået undertitlen »Et råb om håb«, og oven på et 2024 med flere 5-stjernede anmeldelser og ikke mindst prisen for »årets tekst« i Revyernes Revy lover holdet bag revyen endnu en gang at levere en forestlling med et tekststærkt univers, som både er underholdende, musikalsk og med kant, bid og svirp til, hvad der rører sig i samfundet.

Revyen bliver også i år en revy med lokal kolorit og med en bredde, som rækker langt ind over broerne til storbyen og videre ud i verden.

Holdet består i år af skuespillerne Dorte Munksgaard, Simon Nøiers, Mille Berg, Anders Aamodt og Frida Sigurth, og de bakkes musikalsk op af kapelmester Christian Dahlberg samt guitarist Peter Ravn. Instruktøren bag årets forestiling er Mikkel Reenberg.

Vind billetter – og mad

Som noget nyt i år kan man i forbindelse med revyen indlede med spisning – enten med buffet ved aftenforestillingerne eller med smørrebrød, når der spilles om eftermiddagen.

Dragør Nyt giver i samarbejde med Amager Revyen vores læsere mulighed for at vinde billetter til årets revy. Alt, man skal gøre for at deltage, er at svare på spørgsmålene, og sende navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse – til konkurrence@dragoer-nyt.dk – skriv »Revy-konkurrence« i emnefeltet.

Spørgsmål 1: Hvad hedder årets revy?

• Et ønske om mad

• Et råb om håb



Spørgsmål 2: Hvor afholdes årets revy?

• Markmandsgade

• Vermlandsgade

E-mail skal være redaktionen i hænde senest mandag den 24. marts – for at deltage i lodtrækningen om hele fem flotte præmier.

Hovedpræmien er fire billetter til såvel revy som spisning, andenpræmien er to billetter inklusive spisning – medens de tre øvrige vindere hver modtager to revybilletter.

Man kan se meget mere om 2025-udgaven af Amager Revyen samt bestille billetter med eller uden spisning på amagerrevyen.dk