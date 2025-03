12,5 procent har indtil videre meldt sig til fjernvarme

Der er endnu et stykke op til de 65 procents tilslutning, der skal være, før fjernvarmen bliver rentabel at udrulle i Dragør. Der er sendt fjernvarmekontrakter ud til 40 procent – men endnu er kun 12,5 procent underskrevet.

Her cirka fem uger efter, at Dragør Kommunes informationskampagne »Nu eller aldrig – tag stilling til fjernvarme« blev skudt i gang, har Dragør Fjernvarme sendt fjernvarmekontrakter ud svarende til 40 procent af det samlede varmebehov. Det drejer sig om 35 storkunder – især kommunale institutioner – og 1.540 private husstande, som har givet en forhåndstilkendegivelse på, at de vil have fjernvarme.

I alt er der sat endelige underskrifter, der svarer til at dække et varmebehov i Dragør og Store Magleby på 12,5 procent. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Dragør Kommune.

Jonas Bjørn Whitehorn, projektleder i Dragør Kommune, udtaler i pressemeddelelsen, at det er forventeligt, at der ikke er flere, der har skrevet endeligt under endnu.

»At skifte varmekilde er ikke en beslutning, du tager til hverdag. Der kan sagtens gå en menneskealder imellem. Derfor vil mange gerne sætte sig ind i emnet og have svar på eventuelle spørgsmål. Det oplevede vi også på det første borgermøde om fjernvarme, hvor der var rigtig stor tilslutning og god spørgelyst,« siger han.

Jonas Bjørn Whitehorn er imidlertid fortsat optimistisk i forhold til, at man kan nå de 65 procents tilslutning, som det kræver, hvis fjernvarmen skal udrulles i Dragør.

»Det er stadig tidligt i informationskampagnen. Den løber 12 uger endnu. Desuden er Dragør Fjernvarme allerede i dialog med de store varmeforbrugere, som vil vægte meget i opgørelsen frem mod de 65 procent,« siger han i pressemeddelelsen.