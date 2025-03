Dragør Kommune styrker indsatsen for at fastholde medarbejdere

Medarbejdere vil have mere fleksibilitet – Dragør Kommune ruller nye tiltag ud.

Flere politiske udvalg er i marts blevet orienteret om, hvordan det går med handleplanen. Foto: Freja Bundvad.

Dragør Kommune har de seneste år haft et skærpet fokus på at rekruttere og fastholde medarbejdere i velfærdsområderne, og der er oprettet en handleplan med tiltag, som skal indføres.

En ny status viser, at flere af handleplanens indsatser nu er gennemført, mens andre fortsat er undervejs.

Nye tiltag

For at gøre Dragør Kommune mere attraktiv for kommende medarbejdere er der oprettet en ny hjemmeside for dagtilbudsområdet. Den skal give både forældre og jobsøgende et bedre overblik og samtidig understøtte rekrutteringen af pædagoger.

Hr-afdelingen har desuden fået certificering i brug af testværktøjer til ansættelser. Det skal sikre et bedre match mellem ansøgere og job.

Samtidig arbejder kommunen på en rekrutteringsside, der skal gøre det nemmere for potentielle medarbejdere at få et indblik i Dragør som arbejdsplads. Siden er en del af en bredere indsats for at gøre kommunen mere synlig for ansøgere.

Fleksibilitet er vigtigt

En spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet samt i dagtilbuddene har givet indsigt i, hvad der skal til for at fastholde ansatte i Dragør Kommune.

Undersøgelsen viser, at mange medarbejdere ønsker mere fleksibilitet i deres arbejdstid. På ældreområdet efterspørges færre weekendvagter, mens pædagogerne ønsker færre møder om aftenen og i weekenderne.

Samtidig peger flere på, at arbejdet bør være mindre fysisk og psykisk belastende. Mange ansatte ønsker også bedre muligheder for at udvikle deres kompetencer, mens medarbejdere på ældreområdet efterlyser en bedre udnyttelse af de kvalifikationer, de allerede har.

Fokus på kompetencer

For at sikre nok kvalificeret arbejdskraft fortsætter Dragør Kommune samarbejdet med Københavns Professionshøjskole og Tårnby Kommune om meritpædagoguddannelsen. Det første hold startede i 2024, og på grund af stor interesse er endnu et hold planlagt i 2025.

Samtidig styrkes efteruddannelsestilbuddene for medarbejdere i både dagtilbud og ældrepleje. Der arbejdes med obligatoriske kurser og muligheden for individuel opkvalificering, som skal gøre det mere attraktivt at blive i Dragør Kommune.

Kommunen undersøger muligheden for at skabe mere fleksible arbejdstider, så flere ansatte kan få opfyldt deres ønske om bedre balance mellem arbejde og privatliv.

I de kommende måneder vil kommunen analysere medarbejderundersøgelsen nærmere og omsætte resultaterne til konkrete tiltag, der kan gøre Dragør til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.