Flere energiordførere efterlyser slutdato på gas

Energiministeren vil ikke sætte en slutdato på gas som opvarmning til private boliger, selvom målet stadig er at udfase gassen frem mod 2035. Oppositionens energiordførere vil dog lægge pres på.

Oppositionen ønsker at fastsætte en dato for udfasningen af gassen. Arkivfoto: Signelements.

Dragør Nyt har kontaktet Folketingets 11 energiordførere for at høre, om nogen af dem er parate til at sætte en lovfæstet slutdato på gas som opvarmningsform til private boliger.

Regeringen har allerede meldt ud, at udfasningen skal ske frem mod 2035, men Dansk Fjernvarme, en række forskere og mange kommuner – heriblandt Dragør – som er ved at udrulle fjernvarme, efterlyser en konkret slutdato. For hvis man som borger skal skifte sit naturgasfyr ud med et fjernvarmeanlæg, vil man gerne være helt sikker på, at naturgassen faktisk bliver udfaset.

Kun to af de 11 energiordførere har svaret på Dragør Nyts rundspørge: Dina Raabjerg, energiordfører for Det Konservative Folkeparti, og Christian Friis Bach, energiordfører fra Venstre. De befinder sig dog i hver deres lejr – naturligt nok som værende henholdsvis i opposition og i regering – i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de er parate til at fastsætte en slutdato på udfasningen af naturgas.

De konservative truer med samråd

Dina Raabjerg (C) mener, at der er behov for en lovfæstet slutdato for gas til opvarmning af private boliger.

»Som minimum i områder udlagt til fjernvarme. Jeg har flere gange rykket for det, og det fortsætter jeg med. På et tidspunkt kan vi ende med at skulle indkalde til samråd,« forklarer hun.

Hun har blandt andet stillet paragraf 20-spørgsmål til energiminister Lars Aagaard (M), men her kommer han med nogenlunde samme svar, som han gjorde i et brev til blandt andet Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup. Han opfordrer kommunerne til at fortsætte med fjernvarmeudrulningen, men vil ikke sætte slutdato på den udfasning af gassen, regeringen vil arbejde for. (læs Lars Aagaards svar til kommunerne her, red.)



»Vi må forholde os til, at gassen herhjemme i stigende omfang er grøn, og at det set med klimabriller ikke er så vigtigt, om varmen kommer fra fjernvarme, en varmepumpe eller grøn gas,« svarer ministeren blandt andet.

Det er Dina Raabjerg ikke tilfreds med. Hun mener, at det skaber usikkerhed hos de borgere, der skal tage stilling til fjernvarme.

»Og jeg mener, at vi skal reservere naturgassen til den tunge industri og ikke boliger,« lyder det fra hende.

Venstre på linje med Lars Aagaard

Christian Friis Bach (V) er til gengæld mere på linje med Lars Aagaard.

»Det er stadigvæk udgangspunktet for debatten, at vi skal væk fra fossile brændsler, vi skal øge produktionen af grøn gas, og vi skal være fri fra Putins gas. Siden 2022 har knap 80.000 danskere sagt farvel til gasfyret, så det går bestemt i den rigtige retning – men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre mere. Jeg må ærligt sige, at jeg er mere interesseret i at skubbe på denne udvikling, end jeg er i at pege på tilfældige slutdatoer,« skriver han til Dragør Nyt.

Han henviser til, at regeringen i 2026 vil præsentere en analyse af, hvordan gasforbruget til opvarmning i boliger kommer ned. Hvordan boligejere, der står til at skulle vælge fjernvarme til eller fra, skal forholde sig til situationen, siger han:

»Der er en politisk målsætning om, at der ikke skal anvendes gas til at opvarme danske husstande fra 2035. Som I også oplever i Dragør, så er rigtig mange kommuner godt i gang med at udrulle fjernvarme, og det er rigtig positivt. Det kan jeg kun bakke op om, så alle, der har mulighed for det, kan få lov at skifte væk fra naturgas og til en grønnere varmeløsning.«

Regeringskammeraten Jesper Petersen, energiordfører fra Socialdemokratiet, har sagt noget lignende til DR. Han holder fast i, at gas skal udfases som opvarmningsform i private boliger, og at udrulning af fjernvarme er en positiv ting, der skal fortsætte. Men heller ikke han vil sætte en slutdato på udfasningen af naturgas.

Signal til forbrugere nødvendig

Det vil oppositionspartierne SF, Enhedslisten og Radikale Venstre til gengæld gerne sammen med Det Konservative Folkeparti.

»Vi skal have en slutdato på gas til opvarmning i private hjem. Det er det politiske signal, vi kan sende til forbrugerne, så man ikke investerer i nye gasfyr,« har blandt andet Samira Nawa, energiordfører fra Radikale Venstre, udtalt til DR.