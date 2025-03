Pensionistlivet måtte vige for fjernvarmen

Torben Stærgaard gik fra at være pensionist med 12 frivillige timer i Tårnby Forsyning til at være fuldtidsansat teamleder og kunderådgiver. Med sin næse for tal er han blevet en central del af udrulningen af fjernvarme i Dragør. Men han vil ikke overbevise nogen – blot fremlægge fakta.

Torben Stærgaard var egentlig gået på pension. Nu arbejder han fuldtid for at udbrede viden om fjernvarme. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Egentlig skulle Torben Stærgaard nyde pensionistlivet. Hygge sig i sit hus i den gamle by i Dragør. Sejle mange og lange ture med sin båd. Efter mange år som gymnasielærer i kemi og matematik, som konsulent i it-branchen og derefter som it-chef i Kirkeministeriet følte han, at det var helt på sin plads at gå på pension i starten af 2022.

»Man skal ikke blive hængende for længe. Der er jo ikke nogen andre, der tør sige, at man er blevet for gammel,« fortæller han med et skævt smil.

Da Dragør Nyt møder ham, oser han dog ikke ligefrem af langsommeligt pensionistliv. Iført kasket og vindjakke cykler han Dragør Kommune tynd med ladcyklen fra Tårnby Forsyning for at dele brochurer ud om fjernvarme. Han kender kvartererne godt, så han har altid de regneeksempler med, der passer til de boligtyper, han deler ud til.

Flere gange om ugen er der også indlagt et pop op-sted, hvor han står halvanden time foran eksempelvis Netto eller SuperBrugsen, så alle kan komme forbi og få en snak om fjernvarme – og også en individuel beregning på pris, hvis man efterspørger sådan en.

Ja, faktisk ser hans dage nu ofte sådan ud, at han står op klokken fem om morgenen og først er hjemme igen omkring klokken otte om aftenen.

Men hvordan endte det lige sådan?

»Da jeg havde været pensionist i et års tid, var min kone og jeg lige kommet hjem fra seks ugers sejlads i skærgården. Og så faldt jeg over en annonce i Dragør Nyt, hvor der stod: ‘Vi har brug for dig’. Jeg tænkte faktisk ikke så meget over, hvad det handlede om. Bare: ‘Jamen, det er da mig,’« forklarer Torben Stærgaard.

Det greb om sig

Eftersom hans kone stadig arbejder, var han begyndt at finde dagene lange. Han brugte en del tid på menighedsrådet i Dragør Kirke, men han havde lyst og tid til mere. Da han så nærmere på annoncen, blev han klar over, at det var Tårnby Forsyning, der havde brug for ham.

De skulle bruge frivillige, der kunne lægge 10–12 timer om ugen på at dele informationsmateriale ud om fjernvarme. Så det var det, han begyndte med. Men det greb ligesom om sig, fordi hans research på og viden om fjernvarme også greb om sig.

»Jeg tænkte, at det kunne være skægt, men vidste jo ikke så meget om fjernvarme. Men det begyndte jeg så at sætte mig ind i. Og jeg begyndte at lave en masse beregninger på fjernvarme. Det lå jo lige for med min baggrund. Og ja, så endte det med, at jeg var med til at udvikle den fjernvarmeberegner, som nu ligger på Tårnby Forsynings hjemmeside. Det er, som om alt, der handler om tal, kryber hen til mit skrivebord,« siger Torben Stærgaard og smiler skævt igen.

Står i spidsen for et helt team

Da det pludselig stod klart, at forløbet med at udrulle fjernvarme i Dragør ville blive et meget komprimeret forløb, og der var brug for en intensiv rådgivningsindsats i forhold til både borgere, virksomheder og boligforeninger, der skal tage stilling til fjernvarme, blev Torben Stærgaards frivillige 12 timer pludselig til en fuldtidsstilling som teamleder og kunderådgiver.

»Der var brug for at orkestrere en indsats i forhold til især boligforeninger og de større kunder, og Tårnby Forsyning havde brug for, at der var en ‘firmaets mand’, som kunne tage ud sammen med de eksterne konsulenter. Vi har superdygtige rådgivende ingeniører, men der er brug for en, der kender området, til at repræsentere selskabet. Så det takkede jeg ja til at være,« forklarer Torben Stærgaard.

Så han tager sammen med konsulenterne ud til boligforeninger og større virksomhedskunder i Dragør, ser på deres teknik, forbrugstal og organisering. Derefter går de hjem, regner på det hele og kommer så med et individuelt tilbud.

Økonomi, bæredygtighed og salgbarhed

»Jeg synes, at jeg får mange gode snakke, både med boligforeninger og virksomheder og med de borgere, jeg møder til borgermøder og pop up-arrangementer. Virksomhederne har selvfølgelig et benhårdt økonomisk fokus – hvad koster det for os? – imens den grønne del er mindre vigtig. For boligforeninger og borgeres vedkommende er der selvfølgelig også fokus på pris, men her får vi også mange spørgsmål om, hvor grøn fjernvarmen er. Vi svarer på det hele og gør meget ud af at belyse det, der er vigtigst for den enkelte,« siger Torben Stærgaard.

I forhold til økonomien fremlægger han de ærligste og mest præcise beregninger, han kan.

»Jeg har jo ikke en spåkugle, så jeg kan ikke komme med fremtidens præcise fjernvarmepriser. Men til gengæld kan jeg se i bakspejlet og forklare, hvorfor fjernvarmepriserne kan holdes så stabile, som de er. Det hænger jo i høj grad sammen med, at man for at producere fjernvarme kan trække på mange forskellige varmekilder og vælge den billigste. Derudover er det særlige ved fjernvarme, at mulighederne for at lagre varmen er så gode. Dette er også gunstigt for prisen,« lyder det fra Torben Stærgaard.

I forhold til den grønne vinkel forstår han godt, at nogle kan have spørgsmål om, hvorfor så stor en del af fjernvarmen på nuværende tidspunkt kommer fra træflis og træpiller, som er klassificeret som grøn energi, men alligevel får bæredygtighedslamperne til at lyse for mange.

»Her kan jeg jo så forklare, hvordan CTR, som skal levere fjernvarmen til os, har forpligtet sig til at skære ned på brugen af træflis og bruge mere og mere grøn strøm fra sol og vind,« siger Torben Stærgaard.

Når det gælder de ældre borgere i byen, går deres spørgsmål oftest på, om det kan betale sig at investere i fjernvarme, hvis de inden for få år skal sælge deres bolig.

»Så taler jeg med dem om deres overvejelser og kan jo også fortælle, at de ejendomsmæglere, vi har talt med, forklarer, at det ikke forringer salgsprisen at have fået installeret fjernvarme. Tværtimod,« lyder det fra Torben Stærgaard.

Vil belyse – ikke overbevise

Selvom han er blevet en ildsjæl i fjernvarmeprojektet, har han ingen mission om at skulle overtale nogen til noget. Er der flertal for fjernvarmen, kommer den til Dragør. Hvis der ikke er 65 procents tilslutning, så kommer den ikke.

»Men mit mål med at bruge så mange timer på det her er, at jeg er optaget af at belyse det, så meget jeg kan, så vi kan tage beslutningen på et oplyst grundlag. Det skal ikke være på baggrund af mavefornemmelser, men kendsgerninger, at vi skal træffe den her beslutning,« siger han.

Uanset at han nyder arbejdet, kan han ikke lade være med at se frem til tiden efter den 1. juni, når hans arbejde er gjort.

»Det er nogle lange dage lige nu. Det er det. Jeg har også en båd, der slet ikke er kommet i vandet endnu. Så til juni skal der sejles,« siger han.

Torben Stærgaards mission er at oplyse så godt som muligt om fjernvarme, så Dragørs borgere kan træffe deres valg på baggrund af fakta i stedet for mavefornemmelser. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.