Slut med våde hække: Nu kommer der krav om toiletter til offentlige arrangementer i Dragør

Der er kommet nye retningslinjer for arrangementer i Dragør – blandt andet skal der stilles toiletter til rådighed.

Dragør Havnefest rimer på fadøl – og den slags har det med at skulle ud igen. Arkivfoto: TorbenStender.

Sommer er lig med havnefester, koncerter og andet liv i byen. Men for beboere i nærheden af arrangementerne er glæden ofte blevet lidt mindre, når det fadøl, der ryger ind hos gæsterne, også skal ud igen – og lander i hække og på husmure.

Fremover bliver det problematiske fænomen måske lidt mindre. Dragørs politikere har netop godkendt et nyt sæt retningslinjer for udendørs arrangementer, og her bliver der blandt andet lagt vægt på toiletforholdene.

Fremover skal arrangører stille mindst to toiletter per 100 gæster til rådighed. Ved større arrangementer opfordrer retningslinjerne til, at man ikke blot bruger de offentlige toiletter, men også hyrer mobile toiletter fra private firmaer.

»Sidste år var der en del debat om folk, der havde svært ved at holde sig efter nogle af de store arrangementer i Dragør. Vi synes ikke, at det er sjovt, at borgere føler sig chikanerede af, at folk tisser på deres plankeværk, og det klæder heller ikke ligefrem Dragør Kommune og havnen, at det sker. Så vi lægger vægt på, at der skal være toiletter nok,« siger Helle Barth (V), der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget..

Det er som udgangspunkt gratis at bruge veje, pladser og andre offentlige områder i Dragør Kommune til arrangementer, hvis de ellers er generelt åbne for folk. Det kræver dog, at man søger tilladelse hos kommunen og opfylder forskellige krav.

Ud over at leve op til kravet om toiletter skal man som arrangør blandt andet lave en arrangementsplan med blandt andet flugtveje, hvis man regner med over 150 deltagere, sørge for tilladelser fra andre myndigheder, når det er nødvendigt, overholde støjkrav, sørge for oprydning og orientere naboer til arrangementerne i god tid.