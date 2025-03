Forbrugerrådet Tænk anmelder SAS for greenwashing og vildledning

En ny, grøn kampagne fra SAS ligner satire, mener Forbrugerrådet Tænk, der har meldt flyselskabet til Forbrugerombudsmanden.

SAS er blevet meldt til Forbrugerombudsmanden for greenwashing og vildledning. Foto: Tim Panduro.

Forbrugerrådet Tænk har meldt flyselskabet SAS til Forbrugerombudsmanden for brud på markedsføringsloven på grund af det, rådet vurderer som greenwashing og grov vildledning af kunderne.

Anmeldelsen kommer efter en kampagne, hvor flyselskabet frister kunderne med muligheden for at blive »conscious traveler« – bevidst eller samvittighedsfuld rejsende – ved at følge et program på ti punkter.

De miljøbevidste skridt kan være at se en reklamevideo om fremtidens luftfart, tilføje en valgfri mængde biobrændstof ved sin næste flyvning eller købe »miljøbevidste« produkter i shoppen, skriver Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse, hvor det tilføjes, at rådet ikke vurderer, at produkterne er mindre miljøbelastende end tilsvarende produkter.

»Man skulle næsten tro, at det var satire, når SAS belønner deres kunder for at tage såkaldte miljøbevidste skridt, som for eksempel at se en video, for herefter at tildele dem bonuspoint til at kunne flyve endnu mere. Ikke mindst når de miljøbevidste skridt i bedste fald ikke har nogen effekt på ens udledning som forbruger. Tværtimod ansporer initiativet til endnu mere udledning ved for eksempel at opfordre forbrugeren til at købe ting som dynamolygter eller powerbanks. Det er vildledning af forbrugeren i den grove ende. Man gør ikke sin flyrejse mindre miljøbelastende ved at købe soldrevet elektronik eller plantebaseret vaskemiddel,« siger Winni Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk, i pressemeddelelsen.

SAS afviser

SAS, der er den største kunde i Københavns Lufthavn, afviser, at der er tale om greenwashing.

»Selvom vi anerkender enhver konstruktiv feedback, er vi uenige i tesen om, at luftfartsselskaber bør afholde sig fra at diskutere de konkrete skridt, der tages mod lav- og nul-emissionsmålene,« skriver SAS til DR.

»Derfor værdsætter vi vores kunders entusiasme for at være en del af løsningen. Kun gennem en holistisk tilgang, hvor alle bidrager, når vi i mål. Vores conscious traveler-initiativ, der har til formål at reducere de samlede emissioner, afspejler vores dedikation til transformationen,« skriver SAS.

Forbrugerombudsmanden kan tildele bøder eller anmelde sager til politiet, hvis det vurderes, at der er grundlag for det.