Her kan man forvente asfaltarbejde i år

Fjernvarmeudrulningen står i vejen for større asfaltarbejde – men alligevel kan en del veje få sig et nyt lag asfalt i 2025.

Parkeringspladsen ved Hollænderhallen fik ny asfalt sidste år – i år ruller maskinerne ud andre steder i kommunen. Foto: Tim Panduro.

Hullet asfalt og slidte belægninger præger en del veje i Dragør Kommune – og sådan bliver det ved med at være, indtil fjernvarmespørgsmålet er afklaret. Der er nemlig ikke den store nytte i at reparere på veje for blot at brække dem op igen, hvis der skal lægges fjernvarmerør.

Derfor har Dragørs tekniske forvaltning gransket vejkortene for at finde frem til strækninger, der sandsynligvis ikke bliver berørt af fjernvarmeprojektet, hvis det opnår tilstrækkelig tilslutning til at blive gennemført.

De tre millioner kroner, der er afsat til vejgenopretning i 2025, kommer derfor til at gå til Hartkornsvej mellem Rytterager og Møllevej, Vestgrønningen, parkeringsarealet mellem Rønne Allé og Drogdensvej, delstrækninger på Kalvebodvej fra Fælledvej til Skovvej og Søndre Strandvej mellem Wiedersvej og Krudttårnsvej.

Arbejdet forventes at gå i gang i sensommeren eller det tidlige efterår.

Fortove får hjælp

Ud over vejstrækningerne er der også fokus på nogle af de mere slidte fortove. Forvaltningen har specifikt udpeget dele af Kirkevej, men andre strækninger kan også få sig et løft.

Desuden skal der bruges ressourcer på ombygninger af parkeringsarealerne ved Vestgrønningen i forbindelse med etableringen af cykelbaner på strækningen.