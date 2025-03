Vi har modtaget:

Nedlæggelse af p-pladser træder ind i sidste fase

I forbindelse med beslutningen om etablering af cykelbaner på Vestgrønningen og tilhørende erstatningsparkering har forslaget om lukning af en af de fire adgangsveje ud mod nu Vestgrønningen været i høring.

Derefter har vi haft den til behandling i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, hvor vi skulle tage stilling til resultatet af høringen, og om der skal lukkes en af de fire veje med henblik på etablering af tre parkeringspladser.

Administrationens indstillinger var:

at alle fire adgangsveje til Dragør gamle by fra Vestgrønningen bør opretholdes. at der etableres to til tre supplerende p-pladser på Stejleparkeringen ved at flytte affaldsopsamlingen fra Stejleparkeringen til det grønne trekantede areal ved udkørslen fra havneparkeringen.

Baggrunden er, at et flertal i kommunalbestyrelsen i december 2024 besluttede at realisere et projekt med cykelbaner langs Vestgrønningen med behov for etablering af erstatningsparkering – finansieret af puljerne til trafikdæmpende foranstaltninger. Det Konservative Folkeparti stemte imod.

I forbindelse med afgørelsen blev det samtidig besluttet at iværksætte en høring af beboerforeninger, bevaringsnævn, ARC og Hovedstadens Beredskab om lukning af en af adgangsvejene til Dragør gamle by inden en endelig beslutning om spærring og etablering af tre nye parkeringspladser.

Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Bevaringsnævn siger nej til lukning af såvel Strandgade som de øvrige adgangsveje fra Vestgrønningen til den gamle by.

Skolebestyrelsen for Dragør Skole beder blandt andet om, at der indtænkes en eventuel kys og kør-bane i forbindelse med en vejlukning. Det ønske kan dog kun realiseres ved blandt andet træfældninger ud for Dragør Skole, og ønsket indgår derfor ikke i denne sag.

Beredskabet oplyser, at så længe der sikres adgang for store køretøjer fra parkeringsvejen til Strandgade, har de ingen bemærkninger. ARC understreger, at det vil være ekstremt vigtigt, at der skaffes tilstrækkeligt manøvreareal ved ombygning af adgangsvej fra parkeringsvejen til Strandgade for at kunne varetage affaldshåndteringen i området. Svarene gav stof til eftertanke og endte heldigvis med en politisk beslutning i udvalget om ikke at lukke en adgangsvej.

Men processen med etablering af cykelbaner fortsætter, og vi er fortsat imod, fordi vi simpelthen ikke kan få øje på det trafikale behov.

Samtidig bør hensynet til byens mangeårige struktur med åbne gadeforløb fra vest fra Vestgrønningen med øst–vestgående fordelingsveje ind i den gamle by også spille ind, ligesom trafiksikkerheden for de bløde trafikanter er bekymrende. På den nordligste del af Vestgrønningen vil der ikke være plads til cykelbaner ude på Vestgrønningen. Cykelbanerne vil forløbe fra før Strandgade og til den nuværende cykelsti på Søndre Strandvej ved Wiedersvej henholdsvis Drogdensvej, og på dele af strækningen kommer cyklisterne langt ud på vejen – modsat i dag.

I forhold til den sidste del af det – forsøget på at finde flere parkeringspladser til erstatning for dem, der nedlægges – er vi heller ikke enige med flertallet. Administrationen foreslog, at der kan etableres yderligere to til tre parkeringspladser på Stejleparkeringen ved at flytte affaldsopsamlingen fra Stejleparkeringen til det grønne trekantede areal ved udkørslen fra Havneparkeringspladsen. Dette har vi også sagt nej til, fordi tingene hænger sammen og er en udløber af et, synes vi, uigennemtænkt projekt.

Fra konservativ side mener vi fortsat, at nedlæggelse af parkeringspladser på Vestgrønningen og en optegning af cykelsti er en dårlig og kostbar løsning. Cyklister bør ikke tvinges ud på Vestgrønningen, men holde sig til enten byens stisystemer eller på vejen parallelt med Vestgrønningen.

I og med at cykelbanen kun føres frem mod udkørslen ved Strandgade, hvor vejen derefter snævrer ind, er vi bekymrede for, at det reelt set kan være en farlig løsning.

Vi er dog glade for, at udvalget ikke valgte at lukke Strandgade og på den måde bryde med principperne for vejene i den gamle by.

Men desværre er vi i den overordnede sag i mindretal, hvor de resterende partier og lister i kommunalbestyrelsen har valgt at stemme forslaget igennem

Med venlig hilsen

Mia Tang og Martin Wood Pedersen

Medlemmer af kommunalbestyrelsen og Klima-, By- og Erhvervsudvalget