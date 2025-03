Tre familier står bag nyt samlingspunkt med kaffe, keramik og fællesskab

Familierne har splejset om erhvervelsen af Maglebylund 58 i hjertet af have­fore­ningen, hvor de vil indrette et kreativt fristed med keramik og kaffehygge.

Familierne glæder sig til at byde endnu flere velkommen ved langbordet. Foto: Freja Bundvad.

Midt i kolonihaveforeningen Maglebylund i Dragør er et nyt samlingspunkt ved at spire. I den gule bygning, der tidligere har huset kiosk og café i haveforeningen, er et helt nyt koncept ved at tage form.

Tre lokale familier har »splittet regningen« og købt bygningen, som de overtog i november. Siden da har de brugt deres aftener og weekender på at sætte stedet i stand, så de kan slå dørene op til Ler 58 til foråret.

Stedet er indrettet med genbrugsfund og gør det selv-projekter – med undtagelse af lamperne, der hænger over langbordet – og efter flere måneders hårdt arbejde er de ved at være på plads.

»Vi kommer nok til at flytte rundt på tingene flere gange, også efter at vi har åbnet. Men det er meningen, at det gerne må være dynamisk, og vores gæster må gerne føle sig som en del af projektet,« siger Kajsa Armandt Skaarup, da hun byder velkommen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Firmaet Ler 58 er officielt ejet af kvinderne Laura Prahl (til venstre), Kajsa Armandt Skaarup og Camilla Wulff Liedberg (til højre). Foto: Freja Bundvad.

Ler 58 er ikke bare en café. Det er heller ikke kun et keramikværksted. Det er begge dele – plus en god portion fællesskab og skæve ideer.

Bag projektet står de tre familier med en fælles drøm om at skabe et sted, hvor folk kan mødes, drikke kaffe, dreje ler og bare hænge ud.

Fra tanke til forhandling

Ler 58 begyndte, som mange gode ideer gør, med en snak mellem venner. Kajsa Armandt Skaarup, Camilla Wulff Liedberg og Laura Prahl kender hinanden fra Nordstrandskolen, hvor de alle tre har børn i den samme klasse.

»Vi har alle sammen gået og tænkt, at det kunne være fedt at åbne vores eget. Kajsa og jeg talte om at åbne en kaffebar,« fortæller Camilla Wulff Liedberg, der til dagligt er designer og arbejder med indretning.

Sideløbende havde Laura Prahl drømt om »et eller andet med keramik«, og en dag faldt snakken på, at man kunne kombinere de to ting.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Laura Prahl elsker at lave keramik og glæder sig til at åbne dørene til værkstedet. Foto: Freja Bundvad.

Deres mænd var alle sammen med på ideen om at skabe deres eget sted, og planerne begyndte at tage form. Den gule bygning, som de endte med at købe, faldt de pladask for i april sidste år.

Men før de kunne rykke ind, skulle en masse praktiske ting falde på plads. De skulle forhandle med bestyrelsen og finde ud af, hvad de egentlig måtte i lokalerne.

Tidligere har cafeen været forbeholdt kolonihaveejere, men Ler 58 skal være et sted, hvor alle er velkomne. Så der gik et par måneder med at sikre sig, at de ikke kun måtte servere kaffe for haveejerne i området.

»Vi ville ikke være sådan et sted, der lukkede sig om sig selv. Vi vil være åbne for alle. Heldigvis var haveforeningens bestyrelse med på ideen, og kommunen var også ret hurtig til at give os svar. Så pludselig var det virkeligt – vi havde et sted,« fortæller Kajsa Armandt Skaarup.

Workshops og fællesmiddag

De tre kvinder har mange planer for stedet. Keramikværkstedet, der er indrettet i et tilstødende lokale til cafeen, skal være åbent for medlemmer hver dag. Laura Prahl fortæller, at de vil lave en medlemsordning, så man for 1.000 kroner om måneden kan få fri adgang til værkstedet med drejebænke og ovn.

Derudover vil de lave workshops for begyndere og let øvede og invitere gæsteinstruktører ud til særlige temaaftener med fokus på keramik.

»Det bliver det første keramikværksted i Dragør, og medlemmer må komme, når de har lyst. Vi har manglet et kreativt fællesskab, og det håber vi at skabe,« siger Laura Prahl.

Cafeen vil i første omgang holde åbent fredag, lørdag og søndag. På menukortet kommer der til at være god kaffe, der ikke skal koste for meget, morgenmad og lette frokostretter. Derudover skal man kunne få en god øl eller et glas vin.

Artiklen fortsætter efter billedet.

I caféen skal der både være mulighed for at købe kaffe, hjemmebagt brød og lette frokostretter. Foto: Freja Bundvad.

»Vi kommer ikke til at holde åbent om aftenen, og vi skal ikke være en restaurant. Men alle skal kunne komme forbi efter fyraften eller på deres gåtur i weekenden og få noget lækkert,« fortæller Kajsa Armandt Skaarup.

Og så håber de på at kunne samle lokalområdet til fællesspisning et par gange om måneden. Ikke fine middage med hvide duge, men hverdagsmad, der kan samle både børnefamilier og pensionister.

»Vi tænker noget mandagsmiddag. Hverdagen er jo der, hvor folk virkelig har brug for fællesskab – når man står der mandag klokken 17 og ikke orker at lave mad. Så vil vi gerne være stedet, hvor man kan komme ned og spise med andre. Ikke noget fancy – bare god mad i store fade, man kan tage fra,« siger Camilla Wulff Liedberg.

Åbningsdagen

Ler 58 åbner officielt med en åbningsreception lørdag den 5. april. Derefter er det planen, at stedet skal være åbent i weekender året rundt.

»Vi vil gerne have et sted, hvor man både kan sidde i hjørnet med sin kaffe og være lidt introvert – og hvor man kan slå sig ned ved et langbord og falde i snak med nye mennesker,« lyder det fra Camilla Wulff Liedberg.