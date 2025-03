Vi har modtaget:

Nu er det de unges tur

Ungerådet mødes på Hallöy Café. Her ses (fra venstre) Valdemar, som var med til mødet, og Emma, der er tidligere medarbejder i UngDragør. Fra Ungerådet i Dragør er der Sebastian Krogh Sørensen, Sidse Seiding Larsen og David Prammann Schrøder. Privatfoto.

Dragør har fået sig et ungeråd. Et foreløbigt ungeråd, kan vi kalde det, for der er plads til mange flere. Lad det her være en åben invitation fra os i ungerådet.

Vi er alle enormt optagede af den demokratiske proces og ser et kæmpe potentiale i, at ungerådet kan lade de unge stemmer i Dragør komme til orde.

Sammen vil vi sikre, at alle unge vokser op i en by, hvor vi trives, og hvor vi har steder at samles og være som unge. Forhåbentlig kan vi være med til at påvirke og ændre lokalpolitikken i Dragør – sammen med andre unge og sammen med lokalpolitikerne.

Med etableringen af Dragør Ungeråd kommer der nu et miljø og en organisation, hvor vi unge kan blive hørt på en mere officiel og formel måde, end hvad vi ellers bliver, når vi blot snakker med vores klassekammerater i klasselokalet. Det ser vi frem til.

Flere stemmer – mere gennemslagskraft

Dragør er en skøn by med virkelig mange muligheder, også for unge, men det kræver, at vi griber de muligheder. Hvis flere unge skal engagere sig og blive en del af ungerådet, så kræver det noget af os, unge, og det kræver noget af jer, voksne.

I ungerådet er vi allerede i gang med at prikke vores venner på skuldrene og fortælle om Dragør Ungeråd. Vi skal være gode til at fortælle andre unge, hvad vi kan være med til at ændre, og hvordan vi kan påvirke beslutninger, der bliver taget på vores vegne. Vi skal gå forrest og vise, at det kan betale sig at tage stilling og blande sig i sit lokale miljø.

Selvom der er mange unge, der ikke umiddelbart går op i politik, så er det vores erfaring, at det er de færreste, som slet ikke har nogen meninger, idéer, tanker eller forslag til, hvad der kan ændres og forbedres for os unge i Dragør. Derfor tror vi på, at mange unge vil have interesse i ungerådet i et eller andet omfang, og derfor mødes vi uformelt den sidste tirsdag i hver måned på Hallöy Café på Kongevejen mellem klokken 16 og 17, hvor alle unge kan dukke op og dele deres tanker og idéer med os. Jo flere stemmer, des mere gennemslagskraft kan Dragør Ungeråd få.

Hvis flere unge skal engagere sig, kræver det også, at vi unge ser, at det rent faktisk nytter at blande sig i debatten, og at vi unge bliver taget seriøst på lige fod med andre befolkningsgrupper. Vi håber på, at unge i Dragør får lov at opleve, at deres stemme betyder noget – at I, voksne, gerne vil høre, hvad vi tænker og synes om Dragør.

Det er et vigtigt udgangspunkt for os, at ord også bliver til reel handling. Økonomisk skal vi unge prioriteres. Vi har brug for økonomisk støtte til de projekter, der kan fremme vores engagement i lokalområdet. Det kunne for eksempel være ved at etablere et ungehus. Det er en stor drøm for mange unge i Dragør at få et sted at være, så vi ikke skal hænge ud på gader og stræder.

I en tid, hvor individualisering fylder mere og mere, og hvor færre unge melder sig ind i foreninger, er det vigtigt, at der fortsat er gode kommunale tilbud, hvor vi også kan appellere til en større målgruppe af unge. Og selvom mange unge i starten af deres 20ere flytter ind mod byen, anser vi det stadig som vores eget ansvar at sikre, at vi unge trives i vores opvækst og ungdom her i byen. Det kunne et separat ungehus bidrage til. Et foreningshus målrettet til unge. Et sted, hvor vi kan samles og styrke fællesskabet.

Det er også vigtigt, at rammerne for ungerådet ikke er fastlagt på forhånd. Vi unge skal kunne være med til at sætte vores eget præg på et ungeråd, og hvad det skal indebære. Det er altafgørende, hvis det skal kunne fungere i praksis og ikke kun på et stykke papir, vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Vi tror på, at vi gennem et formaliseret ungeråd kan skabe et bæredygtigt samarbejde mellem kommunalpolitikerne og unge mennesker i Dragør. Vi ønsker, at vi og lokalpolitikerne kan samarbejde mere i fremtiden, for vi er fremtiden.

Hvis du er mellem 15 og 25 år og vil være med til at skabe fremtiden, så kom forbi til næste åbne møde på Hallöy Café tirsdag den 25. marts klokken 16–17. Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

David Prammann Schrøder, Sidse Seiding Larsen og Sebastian Krogh Sørensen

Dragør Ungeråd