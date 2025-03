Politikere vil have undersøgt linje 33’s pålidelighed

Movia skal høres om buslinjens pålidelighed om morgenen.

Foto: Tim Panduro.

Linje 33’s pålidelighed kommer på programmet, når Movia og kommunalbestyrelsen torsdag den 27. marts holder temamøde om busdriften i Dragør.

Det fortæller Helle Barth (V), der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

»Vi har et ønske om at få undersøgt pålideligheden. Køreplanen for linje 33 blev ændret sidste år, så bussen burde ankomme til Store Magleby Skole klokken 7.52,« siger hun.

Udvalget har desuden bedt forvaltningen om at undersøge, om det er muligt at indføre en ekstra afgang om morgenen, så dækningen kan blive bedre for skoleelever.

Selvom hun ærgrer sig over selve problemet med busdriften, er hun glad for henvendelsen fra de unge passagerer fra Søvang, der føler sig klemt i den dårlige busforbindelse.

»Vi er klar over, at Søvang ikke har den bedste busdækning, men det er alligevel positivt, at der bliver sendt den slags udfordringer afsted til os,« siger Helle Barth og tilføjer:

»Vi vil gerne finde en løsning, men som altid drejer det sig om økonomi. Vælger vi noget til, skal andre ting vælges fra for at få enderne til at mødes, og det kan være en kæmpe udfordring at imødekomme alle behov og ønsker. Det, nogle borgere synes er relevant, synes andre er frås.«

Ingen andre ændringer

Dragør Kommune lægger ikke op til andre ændringer i busdriften næste år.

Sidste år forsøgte kommunen at få ændret ruten i Tårnby, så buslinjerne kom nærmere gymnasiet. Det støttede Københavns Kommune ikke, og forslaget blev skudt ned.

Til gengæld blev køreplanen for linje 33 tilpasset – men det har siden vist sig at give udfordringer i forhold til præcisionen.