Villads, Frederikke og Agnes tager klimakampen op

Dragør Nyts børnereporter Laura har talt med tre elever fra 5.B på Dragør Skole om klimaforandringer og dets konsekvenser for Dragør.

Denne artikel er skrevet af Dragør Nyts børnereporter Laura Videbæk på 13 år, der selv har stået for både interviews og tekst.

I 5.B på Dragør Skole ved man meget om klimaforandringer. Klassen har haft et klimaforløb i skolen og har lavet deres helt egen klimaavis.

Hvad de lærte, og hvad de mener om klimaforandringer, har Agnes Bjørnholt Lauritzen, Frederikke Hässler Lorenzen og Villads Geertsen på 11 år delt med Dragør Nyt.

11-årige Villads Geertsen synes, at det har været sjovt at arbejde med klimaavisen i skolen. Privatfoto.

Det blev blandt andet til en samtale om, hvordan de ser fremtiden, og om de vil droppe flyveturen, hvis det gælder klimaet.

Håb for fremtiden?

Der er enighed om, hvordan klimaforandringerne kommer til at udvikle sig hos Agnes, Frederikke og Villads.

»Jeg tror kun, at det bliver værre, og at folk for eksempel kommer til at flyve mere og mere,« siger Villads.

»Jeg tror også, at det bliver værre, men hvis man finder en løsning i fremtiden, kan der godt være håb for, at det bliver bedre,« supplerer Frederikke. Agnes erklærer sig enig.

De har også forslag til, hvad de selv og os andre kan gøre bedre.

»Jeg har for eksempel snakket med mine fætre om at tage på togrejse i stedet for at flyve. Det er nok også hyggeligere end bare at sidde i et fly,« fortæller Frederikke.

Villads nævner også lufthavnen som en ting, der kan få ham selv og andre til at flytte fra Dragør.

»Der er også partikelforureningen, som højst sandsynligt er dårlig for os,« siger han og fortsætter:

»Fly skal have biobrændstof, hvis de skal være mere bæredygtige.«

Agnes Bjørnholt Lauritzen har blandt andet været ude med plakater, hvor 5.B efterlyser blomsterfrø til et område på Dragør Skole. Privatfoto.

Villads synes, at der skal sættes flere solceller og vindmøller op, og at det er ærgerligt, at Donald Trump vil brænde mere kul af.

»Jeg tror, at der er en kæmpe ulempe i det. Og det ødelægger jo lidt andre landes mål om klimavenlige ting,« siger han.

De små ting tæller også

Selvom de store klimasyndere som energi og fly gør en stor forskel, er der også noget, 5.B har lært om de små valg i hverdagen.

»Vi importerer alt for meget mad. Vi kunne måske prøve at dyrke vores egne frugter og grøntsager, så man ikke hele tiden skal fragte fra andre lande,« foreslår Villads.

De har også lært om genbrug.

Frederikke Hässler Lorenzen har fået øget opmærksomhed på, hvordan man kan leve mere klimabevidst i hverdagen. Privatfoto.

»Vi har snakket meget om, om ens tøj skal smides ud eller sendes til genbrug. Vi har også snakket om, at man kunne købe ting og tøj fra genbrugsbutikker,« siger Frederikke.

Det kan altså være, at der bliver mere salg i Dragørs genbrugsbutikker i fremtiden.

Agnes og Frederikke ved også, at nogle i Dragørs erhvervsliv har gjort noget for klimaet. Der er for eksempel nogle restauranter, der har sat klimavenlige retter på menuen. Og netop klimavenlige retter er noget, de tre klassekammerater har fået ny interesse i, efter at de har lært om det i deres klimaforløb.

I det hele taget synes Agnes, Frederikke og Villads alle sammen, at det er fedt at lære om klima, og de kunne godt tænke sig at lære om det igen.

»Helt klart,« siger Agnes, da spørgsmålet kommer op.

Agnes, Frederikke og Villads er altså blevet en hel del klogere på klimaforandringer og dets udfordringer efter deres klimaforløb.