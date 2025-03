Dragør samler ind til kræftsagen

Når frivillige går fra dør til dør i Dragør den 6. april, kan alle være med til at gøre en forskel. Der er også mulighed for at støtte digitalt, hvis man ikke er hjemme.

Man kan stadig nå at komme med, når Kræftens Bekæmpelse samler ind søndag den 6. april. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

Hvert år deltager tusindvis af frivillige over hele landet i Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling, og i Dragør håber indsamlingsleder Benny Brandt-Jensen på stor lokal opbakning.

Han fortæller, at mange giver et bidrag, men at omkring halvdelen af beboerne ikke er hjemme, når indsamlerne banker på. Derfor er der udviklet flere digitale muligheder for at støtte.

Hvis man ikke er hjemme søndag den 6. april, kan man stadig bidrage via sms, MobilePay eller på indsamling.dk. Derudover har hver indsamler en unik QR-kode på indsamlingsbøtten, så donationer registreres digitalt. Det gør det nemt og hurtigt for dem, der ønsker at støtte sagen.

Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse, ser frem til dagen og glæder sig over den store opbakning, som landsindsamlingen får i lokalsamfundet.

Hun fortæller, at det er rørende at gå fra dør til dør og mærke engagementet fra borgerne, og hun er taknemmelig for de mange frivillige, der bidrager.

Støtte gør en forskel

Sidste år blev der samlet 37,7 millioner kroner ind på landsplan, hvoraf 130.392 kroner kom fra Dragør. De 48 frivillige indsamlere i byen samlede i gennemsnit 2.716,50 kroner hver.

Midlerne fra indsamlingen fordeles, så 60 procent går til forskning, 25 procent til støtte for patienter og pårørende, 11 procent til forebyggelse og fire procent til administration.

Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra offentlige midler, hvilket gør private bidrag afgørende.

Benny Brandt-Jensen håber, at mange vil melde sig som indsamlere og tage turen rundt i byen, enten alene eller sammen med familie og venner.