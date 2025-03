Vi har modtaget:

Valget er din mulighed for at forme Dragør

Vi har alle medbestemmelse i, hvordan vores lokalsamfund udvikler sig. I et demokrati er det nemlig vores valg, der bestemmer, hvilken retning kommunen tager.

Jeg stiller op til kommunalvalget den 18. november, fordi jeg tror på, at vi kan skabe et Dragør, der fungerer bedre for os alle. Derfor skal vi sætte vores kryds med omtanke.

De lokalpolitikere, der blev valgt i 2021, gør det godt, mener jeg, ud fra de begrænsede rammer, vi har i kommunen. Men mine prioriteringer og mit fokus er et helt andet end de byrødder og politikere, der er i kommunalbestyrelsen i dag og søger genvalg til KV25.

Jeg flyttede til Dragør i 1994 og har stillet op til kommunalvalget siden 2009. Nu gør jeg det med stor glæde igen til KV25 og for tredje gang på min egen liste – Anne Grønlund. Jeg stiller op, fordi jeg mener, at vi kan indrette vores kommune – vores skønne, lokale plet på Jorden – langt bedre, end det sker i dag.

For mig er det altafgørende for en kommune, at der er et højt serviceniveau, at der træffes saglige afgørelser, at der er tilstrækkelig og kompetent faglighed hos de ansatte, og at der er en sund økonomi i kommunen. Men vigtigst af alt er kommunen vores sikkerhedsnet fra vugge til grav, hvis du får varig eller midlertidig brug for hjælp og støtte. Jeg oplever desværre, at alle disse ting halter hos forvaltningen af vores kommune.

I stedet for at brokke mig på sociale medier eller i lokalpressen stiller jeg op som jeres kandidat til at varetage borgernes og erhvervslivets politiske interesser på rådhuset. Jeg stiller op i den tro, at jeg kan gøre det bedre.

Det fører for vidt at komme ind på alle mine mærkesager i denne omgang, men som ved tidligere valg er mine overordnede temaer: tryghed for udsatte og sårbare borgere, en attraktiv offentlig transport og bæredygtig omstilling.

Lidt om min baggrund. Jeg er uddannet i statskundskab, men arbejder i dag som selvstændig i min virksomhed AG Din Stemme ApS inden for journalistik, pr og kommunikation.

Jeg har prøvet mange ting erhvervsmæssigt og har blandt andet været afdelingsleder i Dragør Kommune inden for pension og visitation. Jeg har været områdechef i Kræftens Bekæmpelse og økonomichef i Lærernes a-kasse. Jeg har også været langtidssygemeldt og arbejdsløs ad flere omgange, hvilket har givet mig en dyb indsigt i, hvad der ikke fungerer i beskæftigelsesindsatsen og Tårnbys jobcenter.

Jeg ser frem til en god valgkamp med alle mine kandidatkollegaer, som jeg respekterer dybt, og som jeg uden undtagelser har rigtig gode relationer til.

Jeg vil opfordre alle vælgere i Dragør til at tage del i den demokratiske dialog i månederne, der kommer. Og jeg opfordrer især til, at tonen er konstruktiv og i demokratiets ånd – i håb om at få flere til at engagere sig i politik.

Med venlig hilsen

Anne Grønlund

Kandidat til KV25 i Dragør