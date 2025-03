Dragør i glimt

Vægmalerierne i Tømmerupstuen på Amagermuseet har det ikke godt – et årelangt projekt skal redde dem for eftertiden.

Søren Mentz viser her, hvordan lærrederne er blevet påvirket af ophængningen. Foto: Tim Panduro.

De fleste besøgende på Amagermuseet har nok gjort et ekstra stop, når de er nået til Tømmerupstuen. Det relativt lille rum er nemlig rigt udstyret med malerier – både på loftets brædder og på væggene, hvor der er spændt malerier på lærreder ud som dekoration.

Men da stuen blev flyttet fra Birkegård i Tømmerup og til museumsbygningen på Hovedgaden i Store Magleby, blev lærrederne hængt direkte på væggen – og det har ikke været sundt for dem. Derfor bliver lærrederne løbende taget ned og sendt til en konservator.

Når de bliver monteret, vil de ikke længere hænge direkte på væggene, men blandt andet have en plade imellem, ligesom de også vil blive dubleret over på andre lærreder. Det sker for at undgå de bevægelser, der kommer på grund af temperaturskift i væggen i den gamle gård, fortæller museumsleder Søren Mentz.

Det bliver ikke en kort proces, fortæller han.

»Arbejdet kommer til at strække sig over flere år. Vi ved endnu ikke præcis, hvilke udfordringer der skal løses,« siger han.

De første lærreder er taget ned og sendt til konservatorerne, og flere vil følge løbende. På de lærreder, der er blevet frigjort, er skaderne da også synlige i form af huller og misfarvninger.

Specielt i kanten af lærrederne er skaderne tydelige. Foto: Tim Panduro.