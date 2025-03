Havnen kan få ubemandet madbod

Madboden er et af de første skridt til at føre en stribe forslag fra erhvervsstrategien ud i livet.

Dragør Havn kan få en ubemandet madbod, hvis en privat aktør byder sig til. Foto: Tim Panduro.

Kål, kartofler, honning …

I løbet af det næste år vil det formentlig blive muligt at købe lokale specialiteter fra en ubemandet bod på havnen i Dragør.

Politikerne i Klima-, By- og Erhvervsudvalget har netop nikket ja til, at boden kan placeres et sted på havnen, men det kræver, at en privat aktør melder sig til at stå for den og sender en konkret ansøgning. Derefter vil kommunen hjælpe med at finde en placering og afklare, hvilke løsninger der skal findes i forbindelse med fødevaresikkerhed.

Forslaget om madboden stammer fra den erhvervsstrategi, som Dragørs politikere godkendte i efteråret efter et langt forarbejde. Nu er de første konkrete forslag ved at blive udmøntet, og politikerne er ud over madboden også gået videre med andre forslag, der skal gennemføres i løbet af det næste år. Det drejer sig blandt andet om en inspirationsdag om gastronomi med besøg på lokale fødevarevirksomheder, forbedret skiltning for turister og etablering af to nye erhvervsnetværk.