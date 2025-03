Dragørs kystsikring er med i ny Realdania-udgivelse

Udgivelse skal fungere som idékatalog for landets øvrige kystbyer, og Drag­ør er sammen med fem andre kommuner brugt som eksempler i samlingen.

Øresund giver store naturværdier – men truer også, når vejret viser tænder. Foto: Tim Panduro.

Sikringen af Dragørs lange kystlinje er et af hovedeksemplerne i en ny udgivelse fra Realdania, der netop er udkommet.

I »Byerne og det stigende havvand« gennemgår foreningen Realdania de 19 kystsikringsprojekter, som den har støttet – heriblandt Dragør, som sammen med Vejle, Aalborg, Svendborg, Faaborg og Aabenraa bruges som hovedeksempler på, hvordan man kan finde løsninger for de 42 procent af Danmarks befolkning, der bor i kystbyer og derfor ser ind i en fremtid, hvor stigende havvand og ustabilt klima vil gøre tilværelsen mere uforudsigelig.

For Dragørs vedkommende er det specielt det lokale fokus på at »give plads« til vandet i form af nyt forland ved blandt andet Søvang, der er i fokus.

Ifølge en pressemeddelelse fra Realdania er udgivelsen tænkt som et inspirationskatalog til landets kommuner – uden at være en vejledning til specifikke løsninger.

»Med dét vi ved nu om, hvordan havvandet vil stige globalt, er det nødvendigt, at den store opgave løses ud fra en meget mere nuanceret tilgang end hidtil. For at kunne træffe den slags store beslutninger er der brug for et kapacitetsløft og for dialog og deltagelse fra rigtig mange aktører,« siger Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania, i pressemeddelelsen.