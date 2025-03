Fællessangen spreder sig: Forårstoner i Søvang den 27. marts

Dragør Musik- og Kulturskole inviterer endnu en gang til et Den syngende kommune-arrangement.

Forhåbentlig behøver deltagerne ikke lige så varme jakker, når foråret skal synges ind i Søvang. Arkivfoto: Tim Panduro.

Torsdag den 27. marts klokken 16 inviterer Dragør Musik- og Kulturskole til fællessang på legepladsen ved tennisbanerne i Søvang. Arrangementet er en del af initiativet Den Syngende Kommune, som blev lanceret i 2024, og som har til formål at styrke det lokale fællesskab gennem musik.

»Det er skønt at stå og synge sammen og så kigge rundt på hinanden, fordi alle folk står faktisk og småsmiler, når de synger,« siger Jacob Honoré, leder af Dragør Musik- og Kulturskole.

Gamle klassikere og nye toner

Repertoiret til arrangementet i Søvang spænder bredt. Deltagerne kan blandt andet se frem til at synge Kim Larsens version af »Det er i dag et vejr«, »Den blå anemone« af Kaj Munk, Benny Andersens »Hilsen til forårssolen« og salmen »Påskeblomst hvad vil du her«.

»Vi har også en helt ny sang med fra Højskolesangbogen, som hedder ‘Forårssang uden håb’. Den handler om, at foråret ikke nødvendigvis er lyst og let for alle – det, synes vi, er en vigtig nuance at få med,« siger Jacob Honoré.

Også »Kom maj du søde milde« er med på programmet – denne gang med fire vers, da to nye er tilføjet i den seneste udgave af Højskolesangbogen. Derudover vil deltagerne synge blandt andet »En forårsdag« af Annelise og »I Danmark er jeg født«.

Arrangementet er åbent for alle og lægger vægt på at inkludere flere aldersgrupper.

»Vi forsøger altid at vælge sange, der både taler til børn, voksne og ældre. Det skal være en oplevelse, man kan dele på tværs af generationer,« siger Jacob Honoré.

Musikken leveres af Jacob Honoré og Emil Østergaard Pedersen, som underviser i klaver på Dragør Musik- og Kulturskole og er med til at sammensætte programmet.

Sange og tekster bliver tilgængelige på skolens hjemmeside, så deltagerne kan synge med fra mobilen, hvis der skulle mangle trykte sangblade.

Vejret bestemmer – men målet er klart

Hvis det regner kraftigt, bliver arrangementet aflyst.

»Sangen må ud, ligesom posten. Vi gør, hvad vi kan for at gennemføre, men hvis det står ned i stænger, må vi melde afbud,« siger Jacob Honoré.

Den Syngende Kommune har indtil videre haft god opbakning med omkring 50 deltagere til hver af de tidligere arrangementer.

Sidste fællessangsarrangement i denne omgang finder sted den 22. maj ved Lodstårnet, hvor temaet bliver danske sommersange. Men Jacob Honoré tør godt love, at der kommer en sæson to:

»Der har været så stor opbakning til det, og der er flere kommunale arbejdspladser, der har taget fællessangen til sig. Så vi er på vej mod at blive en rigtig syngende kommune, og selvfølgelig fortsætter vi,« siger han glad.