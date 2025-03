Københavns Lufthavn aflyser motionsløb for børn og unge

Debat om luftforurening får Københavns Lufthavn til at aflyse det planlagte jubilæumsløb.

Børnene får ikke lov til at løbe rundt på lufthavnens område alligevel. Arkivfoto: Tim Panduro.

Et planlagt motionsløb for børn og unge i forbindelse med Københavns Lufthavns 100-årsjubilæum bliver nu aflyst. Løbet skulle have fundet sted lørdag den 3. maj på et afspærret område i lufthavnen med efterfølgende mad, musik og underholdning på Lufthavnstorvet foran terminalerne.

Beslutningen om aflysningen kommer efter kritik af arrangementets placering i et område med luftforurening fra flytrafikken. Kritikken har ført til debat om partikeludledning og sundhedsmæssige konsekvenser ved at opholde sig tæt på lufthavnen.

»Vi anerkender fuldt ud, at luftfartsindustrien udleder partikler og forurening, og det er vigtigt, at der er fokus på dette, og at alle aktører arbejder for at forbedre luftkvaliteten. Men vi er bekymrede for, at debatten overskygger og skaber tvivl om vores intentioner om en fælles fejring med borgerne i lokalområdet,« skriver Lise Agerley Kürstein, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse.

1.500 tilmeldte

Over 1.500 børn og unge fra lokalområdet havde tilmeldt sig løbet, siden invitationerne blev sendt ud.

»Vi ved, at rigtig mange har glædet sig til dagen. Vores formål med motionsløbet var at invitere indenfor til en sjov og festlig dag for nabokommunernes børn og unge og fejre lufthavnens 100-årsfødselsdag. Men vi ønsker ikke, at deltagerne risikerer at blive part i en debat om luftforurening,« siger Lise Agerley Kürstein.

De tilmeldte vil få direkte besked om aflysningen.

Københavns Lufthavn oplyser, at man bakker op om den igangværende undersøgelse af helbredsmæssige konsekvenser ved at bo tæt på lufthavnen. Undersøgelsen udføres af Kræftens Bekæmpelse på opdrag fra Miljøministeriet.

Lufthavnen fremhæver også sin støtte til brug af fossilfri brændstoffer som en effektiv måde at reducere partikeludledningen fra fly.

Ifølge Københavns Lufthavn overholder man de gældende grænseværdier for partikeludledning fastsat af myndighederne.