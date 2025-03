Løftede huse og forbud mod kældre skal beskytte Søvang mod oversvømmelser

Søvang skal have en samlet lokalplan, der blandt andet vil lægge restriktioner på kældre og sokkelhøjder.

Søvang skal have en samlet lokalplan. Foto: Tim Panduro.

Vandet truer oppefra, udefra, indefra og nedefra i Dragør Kommune – og kun få steder er så udsatte for risiko for oversvømmelser som Søvang.

Det skal der tages højde for i fremtiden. Derfor skal det være slut med kældre og alt for store flisebelagte områder, når der i fremtiden bygges nyt i boligkvarteret mellem Fælledvej og Øresundskysten. Samtidig skal nybyggeri sikres med højere sokler, så vandmængderne får svært ved at komme ind. Det fremgår af det første oplæg til en ny samlende lokalplan for boligkvarteret, hvor det også hedder, at der skal være mulighed for andre klimaforanstaltninger som grøfter nær vejkanten og bassiner til opsamling af overfladevand.

Den nye lokalplan er hovedsageligt tænkt som en sammenskrivning af de fleste af de 11 lokalplaner, der i forvejen gælder for Søvang. Kun tre bliver udeladt, fordi de dækker meget små områder.

Lokalplanen kommer til at fastslå, at det er et boligområde – men med mulighed for visse former for erhverv, der ikke generer naboerne.

Bevaringsværdier

Som noget nyt lægger forvaltningen op til, at der skal kigges på, om der findes bevaringsværdige huse i Søvang. Hidtil er de ikke blevet registreret, men hvis lokalplanen ender med at blive vedtaget, kan enkelte boligejere få restriktioner på ombygning eller nedrivning af deres ejendom.

Ved samme lejlighed kan markante træer i området også blive udpeget som bevaringsværdige, så de ikke må beskæres væsentligt eller fældes uden kommunens tilladelse.

Før en lokalplan er gældende, skal der først laves et lokalplansforslag, som skal i høring hos borgerne. Derefter skal høringssvarene vurderes og eventuelt tages med i lokalplanen, som så skal vedtages eller forkastes af kommunalbestyrelsen.

Det første oplæg er netop blevet vedtaget af et stort flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Dermed kan forvaltningen gå i gang med det videre arbejde.