Borgmesterkandidat inviterer til politisk samtale i stuen

Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen fra Socialdemokratiet inviterer på kaffe og samtale i privaten.

Lørdag den 29. marts klokken 10 rykker den politiske samtale ind i stuen hos borgmesterkandidat Nicolaj Bertel Riber (A).

Sammen med partifællen Ole H. Hansen inviterer han nemlig til Rød Kaffestue i sin treværelseslejlighed på Krudttårnsvej.

Der er hverken talerstol eller mikrofon, når samtalen går i gang. I stedet handler det om at mødes i øjenhøjde og tage sig tid til at lytte og tale sammen. Idéen opstod ud fra ønsket om at komme lidt væk fra de klassiske vælgermøder og i stedet skabe en mere nærværende måde at mødes på.

»Vi tænkte, hvad gør man egentlig, når man gerne vil tage en god snak? Man siger: ‘Kom forbi til en kop kaffe.’ Så det gør vi,« fortæller Nicolaj Bertel Riber.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Nicolaj Bertel Riber inviterer borgere hjem i lejligheden på Krudttårnsvej. Arkivfoto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Kagen er købt

Der er allerede kommet nogle tilmeldinger til arrangementet – der af pladshensyn er for et begrænset antal borgere – og de to socialdemokrater glæder sig til at se folk i øjnene og høre, hvad de har på hjerte.

Nicolaj Bertel Riber lægger ikke skjul på, at det også føles en smule grænseoverskridende at invitere folk hjem i privaten.

»Det er da lidt specielt at åbne sit hjem for folk, man ikke kender. Men jeg tror også, at det kan noget særligt. Det gør samtalen mere ærlig og personlig,« siger han.

Der bliver serveret kaffe og kage – en skovbærtærte er allerede indkøbt og lagt i fryseren – og deltagerne får mulighed for at komme til orde i en afslappet stemning. Nicolaj Bertel Riber håber både at kunne give svar og blive klogere på, hvad der optager borgerne.

»Vi er jo også bare helt almindelige mennesker, og jeg håber, at det her kan give nogle gode snakke,« siger han.