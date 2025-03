»Det handler om mere end robotstøvsugere«

Tirsdag den 1. april inviterer Ældrerådet i Dragør til et møde om velfærdsteknologi og dens muligheder for ældre borgere.

Hvordan kan man bruge robotter til at lette hverdagen for ældre? Det inviterer Ældrerådet til møde omkring. Foto: Signelements.

Kan teknologi gøre hverdagen lettere for ældre borgere og samtidig frigøre tid for plejepersonalet?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet for et informationsmøde arrangeret af Ældrerådet i Dragør. Mødet afholdes tirsdag den 1. april klokken 15–17 i salen på Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården, og alle interesserede er velkomne.

Bag mødet står Arne Mosegaard, der er medlem af Ældrerådet i Dragør og tovholder for arrangementet. Han ser velfærdsteknologi som en oplagt løsning på nogle af de udfordringer, der præger ældreplejen i dag.

»Emnet er en del af ældreloven, der træder i kraft til sommer. Det handler både om at lette arbejdet for sundhedshjælperne og om at give de ældre bedre muligheder i hverdagen. Det er vigtigt, at vi ikke kun ser på robotstøvsugere – Dragør Kommune har allerede indført dem – men også på andre teknologiske løsninger,« forklarer Arne Mosegaard.

Hvad kan teknologi gøre for ældre?

For at give et overblik over mulighederne har Arne Mosegaard inviteret Nicolaj Bertel Riber (A), formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør, til at holde et oplæg om kommunens nuværende arbejde med velfærdsteknologi samt planer for fremtiden.

»Nicolaj Riber vil fortælle om, hvad Dragør Kommune allerede har gjort, og hvilke områder de vil fokusere på fremover,« siger Arne Mosegaard.

Kommunernes Landsforening (KL) deltager også i mødet og vil give et bredere perspektiv på, hvordan velfærdsteknologi bliver brugt i kommunerne landet over.

»KL vil holde et oplæg om de teknologiske muligheder, hvor de allerede er implementeret, og hvad resultaterne har været. Der bliver også sat tid af til spørgsmål,« fortæller Arne Mosegaard.

Teknologien kan prøves af på dagen

Ud over oplæggene har Arne Mosegaard arbejdet på at få konkrete eksempler på velfærdsteknologi med til mødet.

»Vi får blandt andet en robot, der kan opbevare og dosere medicin, så borgeren får besked, når det er tid til at tage den. Hvis medicinen ikke bliver taget, sender systemet en besked til hjemmeplejen, så de kan følge op,« forklarer han.

En anden teknologi, der bliver præsenteret, er sensorer til bleer, som registrerer, når de er fugtige eller fulde.

»Det gør, at plejepersonalet ikke behøver at løfte op i bleen og tjekke, hvilket kan være en grænseoverskridende oplevelse for den ældre. I stedet får de en besked via en app,« siger Arne Mosegaard.

Derudover vil en anderledes form for toilet blive demonstreret.

»Mange ældre har brug for hjælp til at komme på toilettet og blive tørret bagefter. Med et toilet, der skyller og tørrer automatisk, kan man bevare sin værdighed og blive mere selvhjulpen,« siger Arne Mosegaard.

Oplysning og debat

For Arne Mosegaard handler mødet ikke kun om at vise teknologiske løsninger frem, men også om at starte en vigtig samtale.

»Vi vil gerne give de ældre og deres pårørende en forståelse af, hvad velfærdsteknologi faktisk kan. Det handler ikke om at erstatte mennesker, men om at bruge teknologi klogt, så plejepersonalet kan bruge deres tid der, hvor de gør den største forskel,« siger han.

Dørene åbnes klokken 14.30, og der er gratis adgang til arrangementet.