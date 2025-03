Vi har modtaget:

Dragør, en soveby?

Erhvervskvinden Rikke Thygesen siger til Dragør Nyt den 29. januar: »Dragør er en soveby. Jeg kalder det Korsbæk. Hvad er der sket erhvervsmæssigt i Dragør de seneste år … Lad os komme ud under tunnelen.« (Læs artiklen her, red.)

Det er en fuldstændig forkert opfattelse. En soveby er et sted, hvor man på grund af overbefolkning og omgivelser med hæslige erhvervsområder, som det påtænkte Erhvervsområde Nord, må nøjes med at sove, når man har fri eller er pensioneret. Et sådant sted er Dragør ikke.

Dragør er tværtimod en »fritidskommune«, hvor borgerne, unge som gamle, har gode og æstetiske muligheder for rekreativ og aktiv udfoldelse, når de ikke er på arbejde.

Lad os bevare det Dragør.

Med venlig hilsen

Hardy Bengtsen

Wiedergården 19

2791 Dragør