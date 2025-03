Amager Revyen gør klar til premiere

Amager Revyen rykker i år ind i Amager Selskabslokaler med forestillingen »Et råb om håb« – en revy, der både vil få lattermusklerne og eftertanken i spil.

Torsdag den 27. marts løfter tæppet sig for Amager Revyens sjette sæson. Revyen spiller frem til den 4. maj og rykker i år ind i Amager Selskabslokaler på Markmandsgade 11.

Igen i år er skuespillerholdet en blanding af erfarne kræfter og nye ansigter. Blandt debutanterne i revysammenhæng er skuespiller Anders Aamodt, der efter en intensiv prøveperiode er ved at finde sig til rette i genren.

Det er første gang, Anders Aamodt skal stå på en revyscene. Foto: Dragør Nyt.

»I starten stod jeg bare og lyttede og prøvede at mærke efter, hvad der virker og ikke virker på scenen. Jeg har aldrig lavet revy før, så det er rart at have nogle mere garvede kollegaer at læne sig op ad,« siger han.

Selvom han ikke har en særlig tilknytning til Amager, blev han hurtigt grebet af den lokale opbakning omkring revyen.

»Det var noget af det, jeg forelskede mig i, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med. Der er virkelig stor lokal opbakning omkring revyen, og man kan mærke, at det betyder noget for amagerkanerne,« siger han.

Et råb om håb

Revyens titel i år er Et råb om håb, og det afspejler en stemning, som revyholdet mener, at der er brug for.

»Et råb om håb … Det synes vi jo, at der er brug for her i verden,« siger Dorte Munksgaard, der ud over at stå på scenen som skuespiller også er medstifter og direktør for Amager Revyen sammen med Anders Anderskov.

Det betyder dog ikke, at forestillingen er en tung affære – tværtimod.

»Vi skal prøve at se lidt optimistisk på det hele, og vi skal kunne grine – også af det, der er svært. Så det er den nerve, der ligger i det hele,« forklarer hun.

»Ja, så der er både mulighed for at grine og have det sjovt, men også lidt eftertanke og en lille smule poesi,« uddyber hun.

Større scene og nye rammer

Amager Revyen har udviklet sig markant siden den første forestilling i 2019. Dengang blev der spillet på Teater Play, hvor rammerne var mere enkle, og publikum sad tæt.

I dag er produktionen vokset og involverer både scenografer, teknikere, musikere og et stigende antal publikummer.

»Vi startede for snart seks år siden på Teater Play, hvor det egentlig bare er et lille standupgulv, vi spillede på,« fortæller Dorte Munksgaard.

Flytningen til Amager Selskabslokaler betyder, at der nu kan sidde op til 160 publikummer ved hver forestilling – næsten en fordobling i forhold til tidligere. Samtidig tilbyder revyen i år en samlet oplevelse med middag før forestillingen.

Anders Aamodt er uddannet skuespiller, mens Dorte Munksgaard til dagligt arbejder som gymnasielærer i biologi og bioteknologi. Foto: Dragør Nyt.

»Vi oplevede tidligere, at mange tog ud at spise inden forestillingen, og så kan man jo lige så godt kombinere det og nyde både mad og show samme sted,« siger hun.

Der er spisning fra klokken 18 til 20, hvorefter forestillingen begynder.

Lokal forankring

Selvom Amager Revyen har vokset sig større, er den lokale forankring stadig central. Der bliver hvert år skrevet tekster med lokale referencer, og det er et bevidst valg.

»Der er noget særligt ved at lave revy for amagerkanere. De er stolte af øen, og det mærker man. Det betyder noget for folk, at de har deres egen revy, og at vi også tager emner op, der foregår lige her på Amager,« siger Dorte Munksgaard.

Klar til premiere

Forberedelserne til årets revy har stået på i syv uger, og med både teknisk gennemgang og fulde gennemspilninger bag sig melder holdet sig klar.

»Vi har en rigtig god revy, som skal finpudses lidt nu,« siger Munksgaard med et smil.

For Anders Aamodt er længslen efter publikum tydelig – for det er i samspillet med publikum, at magien opstår.

»Vi har hørt jokesene rigtig mange gange nu, så det bliver virkelig godt at få noget respons. Det er jo det, der giver det liv,« siger han.