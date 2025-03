Vi har modtaget – svar til Jan Engell:

Fjernvarme og kystsikring er to helt centrale emner

Jan Engell har i et læserbrev den 16. marts stillet to spørgsmål og opfordringer til mig. Den ene opfordring er: »Jeg vil opfordre dig til nu, også på baggrund af ministerens udmelding, klart at tilkendegive over for borgerne – især de ældre – at det er nu eller aldrig med fjernvarme i Dragør.«

Og den anden opfordring er: »Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til at afvente statens endelige udmelding om kystsikring af Københavnsområdet, så der foreligger et fuldstændigt grundlag for Dragørs beslutning.«

Jeg vil gerne starte med at takke Jan Engell for at komme med netop de to opfordringer, for jeg tror, at vi er helt og aldeles enige om, at fjernvarme og kystsikring er to centrale emner for Dragør Kommune, og vi er også enige om vejen frem.

Fjernvarmen

Fjernvarmekampagnens overskrift er »Nu eller aldrig«.

Grunden til, at vi har brugt denne overskrift på kampagnen, er, at vi har tilrettelagt fjernvarmeudrulningen sammen med Tårnby Kommune. Det har vi gjort for, at det kan blive økonomisk rentabelt, da vi laver fælles hovedledning sammen med Tårnby.

Hvis ikke vi gennemfører fjernvarmen nu, vil Tårnby Kommune fortsætte deres udrulning uden Dragør, og det vil have den konsekvens, at vi med stor sandsynlighed ikke senere kan udrulle en fjernvarmeledning til Dragør. Det vil betyde, at boligejerne skal have egne individuelle varmeløsninger, eller kommunen senere skal vurdere, om vi for eksempel skal lave store varmepumper rundt om i kommunen.

Det er vigtigt at forstå, at den fjernvarme – der laves af mange forskellige varmeformer – som vi kan etablere sammen med Tårnby, med stor sandsynlighed ikke kan komme til Dragør, hvis vi venter.

Kystsikring

Dragør Kommune planlægger kystsikring på to niveauer. Det ene er kommunens eget lokale projekt, og det andet er deltagelse i statens forundersøgelse.

Aktuelt har vi vedtaget forberedelsen af kystsikringen ved Søvang og Sydvestpynten, og på den strækning forventer vi at være færdig med byggeriet i 2030.

For resten af Dragør afventer vi på nuværende tidspunkt den statslige forundersøgelse. Rapporten forventes at udkomme medio april. Vi kender aktuelt ikke, hvordan den videre beslutningsproces i Folketinget bliver.

Når vi ved mere i april, vil kommunalbestyrelsen drøfte sagen. Men jeg har en stor bekymring for fremtiden.

Min bekymring er, at nu kommer rapporten, og så skal Folketinget bruge meget lang tid på at finde ud af, hvad den rigtige løsning er. Vi kan efter min mening ikke vente i lang tid med at komme i gang. For stormfloden kan komme hvert år, og vi er alvorligt truet i Dragør.

Så snart rapporten foreligger, vil jeg – sammen med de andre borgmestre – kræve en hurtig handlen og beslutning fra Folketinget. Hvis ikke der kan komme en klar udmelding fra staten om den videre beslutning, må vi træffe vores egne beslutninger.

Vi har med vores egen delstrækning 1, 2 og 3 (Dragør Nordstrand, Dragør By og Sydstranden, red.) valgt at afvente statens udmeldinger. Men forvaltningen har løbende arbejdet videre med planlægningen af vores projekt, så vi ikke har spildt tiden.

Min anbefaling til kommunalbestyrelsen, hvis ikke der kommer en klar melding fra Folketinget, er, at kommunalbestyrelsen godkender og påbegynder miljøundersøgelser af delstrækning 1, 2 og 3, som er de indledende skridt til byggeriet, samtidig med at meldingen til Folketinget er helt klar – Dragør Kommune har et akut og stort behov for kystsikring.

Den optimale løsning vil i min optik være, at staten kommer med en fælles løsning for hovedstadskommunerne, og at det er en løsning, der kan gennemføres hurtigt.

Vi ønsker stadig at samarbejde med staten og de andre kommuner om en fælles løsning, der er den billigste for Dragørs borgere og samfundsøkonomisk det mest rentable på kort og lang sigt. Fra mit perspektiv vil jeg også anbefale, at staten lader Sund & Bælt stå for miljøundersøgelser og etablering i vores fire kommuner.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester