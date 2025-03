Her skal Dragørs nye regnbuebænk stå

Politikerne skal i næste uge tage stilling til, hvor en regnbuemalet bænk skal stå – og forvaltningen har allerede et bud på placeringen.

En regnbuemalet bænk i Aarhus har inspireret Dragørs socialdemokrater til at foreslå, at Dragør også skal stille en op inde for kommunegrænsen. Foto: Dragør Kommune.

Snart kan man tage sig et hvil på en regnbuebemalet bænk ved Dragør Rådhus på Kirkevej i Store Magleby – i hvert fald hvis politikerne følger et forslag fra Dragør Kommunes forvaltning om, at det netop er her, en politisk vedtagelse om at sætte sådan en bænk op skal føres ud i livet.

Forvaltningen peger på en specifik bænk – den, der står med ryggen mod rådhuset over for Store Magleby Skole. Begrundelsen er såre prosaisk, da den er en del af en gruppe på tre bænke, der er de eneste uden for den gamle by med tremmer nok til at blive malet i regnbuens farver.

Den bemalede bænk blev vedtaget af et flertal i februar efter et forslag fra Socialdemokratiet.

Regnbueflaget er et symbol på tolerance over for seksuelle minoriteter og kønsminoriteter. De konservative medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget stemte som de eneste imod forslaget og fik indført en tilføjelse til udvalgets protokol. Her fremgår det blandt andet, at partiet ikke oplever, »at der er en udfordring i Dragør, og såfremt der er udfordringer, er det disse problemstillinger, vi bør prioritere at arbejde med politisk.«

Nej til fodgængerfelt

Det socialdemokratiske forslag indeholdt også en regnbuebemalet fodgængerovergang – men det kan næppe lade sig gøre, vurderer forvaltningen.

Tidligere i år afgjorde Transportministeriet en tvist mellem politiet og Norddjurs Kommune. Kommunen havde malet røde felter mellem de hvide striber, hvilket man ikke må ifølge vejafmærkningsbekendtgørelsen – ja, sådan en findes også. Derfor vurderer forvaltningen, at regnbuestriber ligeledes må være ulovlige.

Flere farver kunne lyse op på en grå martsdag. Foto: Tim Panduro.