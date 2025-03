Repair Café Dragør rykkede ud af kommunen for at demonstrere bæredygtighed i praksis

To frivillige fra Repair Café Dragør deltog i markeringen af Earth Overshoot Day med reparationer i både Folketinget og på Banegaarden.

Onsdag den 19. marts – dagen, hvor Danmark ifølge beregninger havde opbrugt årets andel af naturens ressourcer – markerede Dragør Repair Café den såkaldte Earth Overshoot Day med to arrangementer i København.

Tre frivillige fra Dragør deltog på dagen, hvor der først var en pop op-repair café i Folketinget og derefter en bæredygtig tøjworkshop på Banegaarden i København.

»Vi har været etableret i Dragør i to år her til juni, og vi begynder nu at blive inviteret til flere ting. Folk har forstået, hvad en repair café er – vi behøver ikke længere forklare det,« fortæller Marianne Wolff, der er leder af Repair Café Dragør.

I værksted på Christiansborg

Arrangementet i Folketinget var iværksat af Marianne Bigum (SF), der selv er frivillig i Repair Café Nørrebro. I dagens anledning havde hun arrangeret en pop op-café i Proviantsalen, hvor politikere og ansatte kunne få repareret deres ejendele.

»Der kom blandt andet en politiker med sin søn og en fjernstyret bil, som bare overhovedet ikke kunne køre. Der var slet ikke noget træk på hjulene. Det var en større operation, men den kom til at køre, og han blev så glad,« siger Marianne Wolff.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Det krævede tålmodighed, men til sidst kom bilen til at køre igen. Foto: Marianne Wolff.

Deltagerne havde booket tid på forhånd, så ventetiden blev minimeret.

»De kom dryppende ind, og det betød, at vi kunne få rigtig mange gode samtaler med dem. Der var ikke lang kø på noget tidspunkt, og alle var virkelig søde og engagerede,« fortæller hun.

Der blev blandt andet repareret lamper, tasker, en symaskine og en hækkesaks. I alt deltog otte frivillige fra forskellige repair caféer – heriblandt to fra Dragør.

Tøjlapning og naturaktiviteter

Senere på dagen rykkede Marianne Wolff videre til Banegaarden ved Sydhavn – en tidligere toggrund omdannet til bæredygtigt byrum. Her deltog repair caféen i et arrangement med tøjmærket MINI A TURE og Danmarks Naturfredningsforening.

Arrangementet havde fokus på visible mending – synlig tøjreparation, især på børnetøj.

Artiklen fortsætter efter billedet.

På Banegaarden demonstrerede de frivillige, hvordan man kan reparere tøj på en anderledes måde. Foto: Marianne Wolff.

»Vi demonstrerede, hvordan man reparerer et hul, så det ser hyggeligt ud, sjovt ud, sødt ud. Det er noget, både børn og forældre kan være med til, og det handler om at få tøjet til at holde længere.«

Der var desuden arrangeret en masse udendørs aktiviteter for børn.

Flere kender konceptet

Repair café-konceptet stammer oprindeligt fra Holland og har siden bredt sig til store dele af verden – også til Danmark. En repair café er et frivilligt, nonprofit-tilbud, hvor borgere gratis kan få hjælp til at reparere ødelagte genstande i stedet for at kassere dem.

Formålet er at mindske ressourcespild, styrke fællesskab og dele praktisk viden. I Dragør blev repair caféen oprettet i juni 2023 og drives af frivillige, som bruger deres fritid på at give ting nyt liv og inspirere til en mere bæredygtig hverdag.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Visible mending er for eksempel lapper, der er synlige, men ser flotte ud. Foto: Marianne Wolff.

»Det er jo rigtig dejligt, at vi nu bare kan sige: ’Vi er en repair café’, og så ved folk, hvad det er,« siger Marianne Wolff.

Der er repair café den anden søndag i måneden i Dragør Aktivitetshus Wiedergården mellem klokken 14 og 17. Næste repair café er altså søndag den 13. april.