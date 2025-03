Udvidelse af Ullerupdiget kan koble Dragør af statens projekt

Dragør Kommune skal selv sikre sig, hvis staten vælger en kystsikringsløsning langs lufthavnen – borgmester tror dog stadig på hjælp til planlægning og anlæg, selv om det skulle ske.

Omkring 130 mennesker var mødt op i Hollænderhallen for at få en status på statens kystsikringsarbejde. Foto: TorbenStender.

Hvis staten vælger at forlænge Ullerupdiget langs lufthavnen via Store Magleby og Kastrup Halvø, vil Dragør Kommune ikke nødvendigvis forblive en del af statens kystsikringsplaner for Storkøbenhavn.

Det bekræftede Claus Dynesen, der er projektleder for det milliarddyre projekt, som ledes af Sund & Bælt, da der mandag var borgermøde i Hollænderhallen om kystsikringsprojektet.

»I så fald vil det være op til Dragør Kommune, hvordan man sikrer sig på forsiden,« svarede Claus Dynesen på et spørgsmål fra salen om, hvorvidt der var interesse i at hjælpe Dragør, hvis Ullerupdiget blev uddybet.

Han tilføjede dog, at Transportministeriet har besluttet, at der skal være tæt dialog med Dragør Kommune – og at forlængelsen af Ullerupdiget endnu ikke er besluttet – i øvrigt i lighed med resten af det enorme projekt, der omfatter årtiers arbejde, en regning på anslået 13 milliarder kroner og anlægsarbejder langs kysterne i Hvidovre, København, Tårnby og som udgangspunkt også Dragør.

Dragør var ikke med, da det i første omgang var besluttet, at der skulle findes en løsning, der kan sikre infrastruktur som lufthavnen, jernbanenet, motorveje og el- vand- og varmeforsyning. Dragør har nemlig som den eneste af kommunerne ikke såkaldt kritisk infrastruktur – men kom med i et såkaldt addendum, der giver Dragør den samme placering i undersøgelsen som alle andre.

Billigst mulige løsning

Spørgsmålet om Ullerupdiget blev rejst, fordi projektgruppen bag det store kystsikringsprojekt har besluttet at sætte gang i en forundersøgelse af digets forlængelse. Den forundersøgelse kommer til at tage et par år, efter at der er fundet en rådgiver ved et EU-udbud.

Claus Dynesen fortalte på mødet, at udgangspunktet for det storkøbenhavnske sikringsprojekt er den billigst mulige løsning.

Statens projekt opererer med fuldstændig beskyttelse af infrastrukturen – det betegnes som en 10.000-årshændelse. Et kystsikringsanlæg langs Dragørs 13 kilometer lange kystlinje med den ramme koster anslået 2,6 milliarder kroner, mens det vil koste omkring 225 millioner kroner at udbygge Ullerupdiget.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C), der også talte på mødet, sendte på kommunalbestyrelsens vegne et brev til transportminister Thomas Danielsen, da det i februar kom frem, at Sund & Bælt ville begynde forundersøgelserne på Ullerupdiget. Dengang bekræftede Thomas Danielsen, at det ikke betød, at der var taget en endelig beslutning om linjeføring, og at Dragør fortsat var omfattet af de foreløbige planer.

Hjælp fra staten

Selv hvis det ender med et forlænget Ullerupdige, forventer Kenneth Gøtterup, at Dragør stadig i et eller andet omfang vil være omfattet af det fælles projekt.

»Som jeg ser det, så er alle modeller stadig i spil, alt den stund, at det ikke er forundersøgelsen og transportministeriet, der bestemmer, hvad der skal ske. Resultatet skal findes i en politisk løsning på Christiansborg,« siger Kenneth Gøtterup til Dragør Nyt.

Han ser det som en mulighed, at Dragør kommer til at bygge sit egen kystsikring, som man da også er i gang med at projektere, og som kan ende med en slutregning, der er omkring otte gange mindre end den statslige fuldstændige beskyttelse. Det betyder dog langtfra, at deltagelsen i det statslige projekt har været forgæves.

»I addendum til undersøgelsen har ministeren oplyst, at Dragør vil kunne få hjælp til undersøgelse og formentlig også anlæg,« siger han og fortsætter:

»Så ender det med, at vi selv skal lave en sikringsløsning, kan jeg ikke forstå det anderledes, end at det er med hjælp fra staten.«

Han peger også på, at de fire rapporter, der til sammen skal give landspolitikerne et grundlag for at tage beslutninger, endnu ikke er færdige. Planen var, at de skulle have landet ved årsskiftet, men nyeste bud lyder på midten af april. Først derefter kan de politiske forhandlinger gå i gang.

»Jeg tør ikke sætte mine penge på, hvor det ender politisk. Alle muligheder er åbne, men jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor Folketinget siger, at vi laver kystsikring for Tårnby, Hvidovre og København, mens Dragør selv må finde ud af, hvad vi skal gøre. Selv hvis man vælger den billigste løsning med Ullerupdiget bag om Dragør, vil det ikke blive dyrere for os, at staten hjælper os med anlæg og projektering, end hvis vi som lille kommune selv skulle bøvle med det,« slutter borgmesteren.