Alle spørgsmål tages seriøst

Mens man venter på de endelige underskrifter fra de mange, der har bedt om at få en kontrakt tilsendt, svarer både kommunen og Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme fortsat på mange spørgsmål omkring fjernvarmen. Også de kritiske er meget velkomne.

På borgermøderne og i alle andre fora, hvor Dragør-borgerne møder repræsentanter fra kommunen eller Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme, bliver de ved med at få mange – også kritiske – spørgsmål. Og kommunens projektleder Jonas Bjørn Whitehorn forsikrer om, at alle spørgsmål tages seriøst. For det er en stor beslutning, og folk må gerne være skeptiske og bede om svar.

Han forstår spørgsmålene. Ikke mindst om energiministerens manglende udmelding om en slutdato på gas som opvarmningsform til private boliger.

»Jeg forholder mig selvfølgelig ikke til det politiske, men som kommune skal vi tage udgangspunkt i den klimaaftale, der ligger underskrevet, og som siger, at gassen skal udfases. Jeg må også bare sige, at Evida (gasdistributør, red.) er i gang med at forberede nedlukningen af gas. Ifølge deres opgørelser er knap 200 af deres 572 gasstationer i landet allerede nu urentable. Og jo flere, der bliver koblet på fjernvarme, jo flere vil blive det. Så meget store dele af Danmark er altså allerede i gang med at forberede sig på nedlukningen af gas,« siger Jonas Bjørn Whitehorn.

Grøn gas – men ikke i danske fyr

Når det kommer til den forventning om grøn gas, som Jonas Bjørn Whitehorn har hørt flere gange, føler han dog trang til at korrigere.

»Der er en udbredt misforståelse omkring grøn gas. Ja, Danmark producerer biogas, og ja, biogassen tæller med i det nationale gasregnskab, og vi får mere af den. Men den er tiltænkt industrien, og der er ikke nok til at dække behovet til private boliger,« siger han og fortsætter:

»Derudover skal man huske på, at EU har sat CO₂-afgifter på gas fra 2027, og de kommer til at stige henimod 2050, hvor EU vil være klimaneutral. Det kommer til at ramme gaskunderne én til én.«

Samme melding kommer i øvrigt fra Raymond Skaarup, direktør for Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme, som også får mange spørgsmål og kommentarer om biogas.

»Der forventes ikke grøn gas i samme omfang, som der er gas i dag. Når nogen taler om, at naturgassen erstattes af grøn gas, er det en erstatning for den væsentligt mindre mængde gas, der er tilbage, og den skal bruges til store og specielle kunder. Disse vil formentligt kunne få grøn gas. Imidlertid forventes den grønne gas at blive væsentligt dyrere end den nuværende naturgas. Uagtet beslutninger om biogas har fjernvarme en strategisk fordel i det overordnede energisystem, der ofte overses,« siger han.

Økonomien kan ikke løbe løbsk

Jonas Bjørn Whitehorn hører og forstår også bekymringer fra borgere, der er bange for, at Dragør Kommune skal ende i en Odsherred-situation.

»Men selvom jeg ikke ved, hvad der præcist er gået galt i Odsherred, kan jeg forsikre om, at økonomien ikke kan løbe løbsk på samme måde her – både fordi vi kræver en tilslutning, der svarer til 65 procents af varmebehovet, før vi overhovedet udruller fjernvarmen, og fordi vi vil indgå kontrakter med entreprenørerne, inden de går i jorden. Så man ved faktisk her, hvad det er for en økonomi, man skriver under på,« forklarer han.

Raymond Skaarup får ligeledes mange spørgsmål til økonomien – også i forhold til, om det reelt er nu eller aldrig, at fjernvarmeudrulning i Dragør kan blive realiseret. For hvorfor skulle fjernvarmeprojektet ikke kunne lade sig gøre i fremtiden, hvis man har lyst til at vente nogle år?

»Kommunen har meldt ud, at de økonomiske forudsætninger bliver meget svære, hvis ikke der udrulles fjernvarme nu. Det kan jeg bakke op om. Det er en væsentlig del af økonomien, at der fra Centralkommunernes Transmissionsselskabs (som leverer gassen, red.) side kan deles omkostninger med Tårnby Forsyning i projektet for Vestamager. Hvis CTR går uden om Dragør til Vestamager (hvis borgerne i første omgang takker nej til fjernvarme, red.), skal Dragør Kommune selv finansiere hele forbindelsen til CTRs net i Tårnby. Det gør det ikke umuligt at få fjernvarme på et senere tidspunkt, men det bliver særdeles vanskeligt at fremvise en projektøkonomi, der samfundsmæssigt er bedre end de individuelle løsninger,« siger han.

Fjernvarme påvirker hussalg positivt

Både Jonas Bjørn Whitehorn og Raymond Skaarup har i øvrigt svaret på flere spørgsmål om, hvorvidt fjernvarme kan få negativ betydning for en boligs pris eller salgsværdi – især da det er forholdsvis dyrt at træde ud af fjernvarmen igen, hvis ens bolig først er tilkoblet.

»Her kan jeg bare henvise til, at statistikker og undersøgelser faktisk viser det modsatte. At jo mere energirigtigt et hus er, og jo mere moderne varmekilde det har, jo højere er salgsprisen,« siger Jonas Bjørn Whitehorn.

Raymond Skaarup bemærker i øvrigt, at de slet ikke oplever, at nogen ønsker at afkoble sig fjernvarmen, når de først har den.

»Vi ser ikke, at kunder afkobler sig i Tårnby eller viser interesse for det, og vi hører heller ikke om det fra andre selskaber. Aftalen med fjernvarmeselskabet indgås med den nuværende husejer. Husejeren må sørge for overdragelse til den nye køber – helt på lige fod med de andre forsyninger, man har aftaler med,« forklarer han.

Begge henviser til flere undersøgelser og analyser, der viser, at fjernvarme ses som et plus, hvis man er boligkøber. Det gør oliefyr og naturgasfyr derimod ikke altid.

Blandt andet har Voxmeter og Arbejdernes Landsbank lavet en undersøgelse i 2025, hvor 64 procent svarer, at et oliefyr ville afholde dem fra at købe en bolig, mens 36 procent siger det samme om en bolig med gasfyr. Elvarme og træpillefyr vil holde omkring 40 procent af boligkøberne væk. Kun syv procent ville ikke købe en bolig med fjernvarme, og det samme gælder for boliger med varmepumpe.

En analyse af 400.000 hussalg fra Finans Danmark viser samtidig, at jo bedre energimærke et hus har, jo højere er prisen. Fjernvarme er med til at give en bolig et bedre energimærke, fordi det ifølge Energistyrelsens energifaktorer har en lavere energifaktor end eksempelvis olie, gas og træpillefyr.

Endelig viser en opgørelse fra ejendomsmæglerkæden Home fra 2023, at hvor priserne på boliger med gas- eller oliefyr var faldet, var boliger med fjernvarme steget i samme periode.